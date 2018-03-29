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(Görüntülü Haber) Ayakkabı dilinden eroin çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi yakalandı

29 Mart 2018 16:34

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin, uyuşturucuyu iç çamaşırlarında ve spor ayakkabılarının dilinde gizlediği ortaya çıktı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen salı günü Antalya\'dan gelen ve içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili Süleyman Demirel Bulvarı\'nda durdurdu. Araçtaki 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, otomobilde arama yaptı; ancak uyuşturucu bulamadı. Daha sonra şüphelilerin üstlerini arayan ekipler, iç çamaşırının içine gizlenen eroini buldu. Giydikleri spor ayakkabıları da inceleyen ekipler, ayakkabının dilinin altına, poşet içinde gizlenen eroini ele geçirdi. Şüphelilerden toplam 35 gram eroin ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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