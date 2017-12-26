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(Görüntülü Haber) Avustralyalı DEAŞ'lının yargılanmasına devam edildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen ve ABD'nin ölüm listesinde yer alırken geçen yıl sınırı geçtiği sırada yakalanarak tutuklanan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash’ın yargılanmasına Ki

26 Aralık 2017 15:29

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen ve ABD\'nin ölüm listesinde yer alırken geçen yıl sınırı geçtiği sırada yakalanarak tutuklanan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash’ın yargılanmasına Kilis’te devam edildi. Terör örgütü DEAŞ\'ın propaganda videolarında yer alan ve üst düzey yönetici olduğu gerekçesiyle aranıp, ABD\'nin de ölüm listesine aldığı Avustralyalı terörist Neil Chistopher Prakash, geçen yıl Ekim ayında Suriye\'den kaçak olarak sınırı geçtikten sonra Kilis\'in İnanlı Köyü yakınlarında güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan Neil Chistopher Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevine konuldu. Hakkında, Kilis Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'terör örgütü üyesi olma\' suçundan dava açılan Prakash\'ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Avustralya\'nın Ankara Büyükelçiliğinden bir heyet ile Avustralyalı gazetecilerin de takip ettiği duruşmaya tutuklu bulunduğu Gaziantep\'ten SEGBİS yöntemiyle katılan Neil Chistopher Prakash, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi. Prakash\'ın avukatı Mehmet Alper Ünver de müvekkilinin bir yıldır tutuklu olduğunu ve tüm delillerin toplandığını belirterek adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, iddia makamının Prakash\'ın Avustralya\'ya iadesine ilişkin mütalaa vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

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