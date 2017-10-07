(Görüntülü Haber) Avustralyalı çiftin kaybettiği iki oğlu 45 dakika sonra bulundu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'ye tatile gelen Avustralyalı çiftin alışveriş yaparken kaybettiği iki oğlu, polis tarafından 45 dakikada bulundu. Avustralya\'dan Çanakkale\'ye tatile gelen 48 yaşındaki Matthew Hawkins ve aynı yaştaki Joanna Hawkins çiftinin oğlu 10 yaşındaki Fela Hawkins ile 8 yaşındaki Isaac Hawkins, bugün saat 11.30\'da, Kemalpaşa Mahallesi Çarşı Caddesi\'nde alışveriş yaparken kayboldu. Avustralyalı çift, oğullarının yanlarında olmadığını fark edince panikle durumu polise bildirdi. Polis, çarşı caddesi başta olmak üzere kentin ana caddelerinde çocukları aramaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukları 45 dakika süren çalışmayla buldu, ailesine teslim etti. Sevinen anne Joanna Hawkins, \"Çanakkale\'de çarşıda mağazaları gezerken çocuklarımızın yanında olmadığını ve kaybolduğunu gördük. Çocuklarımızı alışveriş yaptığımız bölgelerde aradık, bulamadık\" dedi. Baba Matthew Hawkins ise, \"Çocuklarımız kaybolduğu ilk anlarda çok korktuk. Belki de kaçırıldıklarını düşündük. Çocuklarımızı bulmamız noktasında herkes bize yardımcı oldu. Özellikle polislere çok teşekkür ederiz\" diye konuştu. Ailesini endişelendiren Fela Hawkins, \"Kaybolduğumuzu anladığımız zaman biraz meydanda dolaştık\" diye konuştu.