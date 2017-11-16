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Dünya

(Görüntülü Haber) Avustralya’da ilk eşcinsel evlilik teklifi yapıldı, başbakan “Noel’den önce yasalaşsın” dedi

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Avustralya eşcinsel evliliklere “evet” dedikten sonra bir eşcinsel sevgilisine kamera karşısında evlenme teklifi etti

16 Kasım 2017 17:25

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Avustralya eşcinsel evliliklere “evet” dedikten sonra bir eşcinsel sevgilisine kamera karşısında evlenme teklifi etti. Avustralya’nın eşi görülmemiş bir anket yöntemiyle yapılan kamuoyu araştırmasında hemcins evliliklerine yüzde 61.6 \"evet\" denilmesinin hemen ardından gerçekleşen olayda dokunaklı anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Halk oylamasının sonucunun açıklanacağı gün Avustralya genelinde binlerce insan parklarda toplanmış ve kutlama yapmak için sonucu beklemişti. Sydney şeyhrinde Prince Afred Parkı’nda arkadaş ve aileleriyle kutlama yapan LBGTİ aktivisti James Brechney ve partneri Stuart Henshall iki buçuk yıldır birlikte olan bir çift. Kameraların önünde “Stuart, seni tüm kalbimle seviyorum ve sana kameraların önünde bir şey söylemek istiyorum” diyen Brechney diz çöktü ve partneri Henshall’a evlenme teklifi etti. Çift öpüştükten sonra ise Henshall “Aman tanrım televizyondayız çok utanıyorum – teyzecim merhabaaa” dedi. 

Avustralyalıdan yaklaşık 12.7 milyonunun katıldığı uygulamada \"evet\" oyları yüzde 61.6 çıktı, \"hayır\" oyları ise yüzde 38.4\'te kaldı.

Katılım oranının yüzde 79.5 olduğu kamuoyu araştırmasının direk yasalar üzerinde bir bağlayıcılığı yok fakat bu sonuçlar Avustralya’da evlilikleri düzenleyen Avustralya Evlilik Yasası\'nda değişikliğe gidilmesini isteyen siyasilerin elini güçlendirdi.

“Noel’den önce yasalaşsın”

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull sonuçların ardından  vatandaşların eşitlik için ve aşk için evet dediğini dile getirerek “şimdi artık top Avustralya Parlamentosu olarak bizde. Vatandaşlarımızın bizden istediği şeyi noelden önce gerçekleştirmeliyiz” dedi.

ABD’nin New York kentindeki Empire State binası ise gökkuşağı renklerinde ışıklandırılarak Avustralya’nın kararını destekledi. (Fotoğraflı)

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