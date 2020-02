(Görüntülü Haber) Avukatlardan meslektaşları Kemal Aytaç'a destek

Özden ATİK - Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Adalet Sarayı\'nda toplanan bir grup avukat, geçen haftaki Adalet Nöbeti sonrasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve bugün ifade vermek üzere adliyeye gelen avukat Kemal Aytaç\'a destek verdi. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı girişi önündeki alanda toplanan bir grup avukat, \"Kemal Aytaç yalnız değildir\" yazılı pankart ve döviz açtı. Açıklamada Cumhuriyet Gazetesi davası sanıklarından Musa Kart, Kadri Gürsel, avukat Bülent Utku, avukat Mustafa Kemal Güngör ile HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da yer aldı. \"DAYANIŞMA İÇİN O BİLDİRİYİ OKUDUK\" Daha sonra basın açıklaması yapan avukat Kemal Aytaç, bu hafta Adalet Nöbeti\'nin 45\'incisinin gerçekleştirileceğini ifade ederek, \"Benim için perşembe 45\'inci Adalet Nöbeti\'nde olamayacağım gibi bir his yaşadım. Çünkü 7-8 polis memuru gecenin bir buçuğunda kapıma dayanıyor ve beni soruyor gözaltı için. Tesadüf bu ya ben evde değilim\" dedi. Avukat Aytaç, \"Geçen haftaki Adalet Nöbeti\'nde 4-5 parağraftan oluşan gayet insani, evrensel herkesin kabul edebileceği cümlelerden oluşan Türk Tabipler Birliği\'nin bildirisini burada, onların gözaltına alınmasını, onlara baskı uygulanmasını protesto etmek ve dayanışma için o bildiriyi okuduk ve birlikte tekrar ettik. Bütün hikaye bu\" diye konuştu. Polisin kendisini her yerde gözaltına alabileceğini, ofisinin belli olduğunu söyleyen Aytaç, kendisine sonradan hakkında bir gözaltı kararı olmadığının ifade edildiğini ve bugün saat 14.00\'da savcılığa ifade vereceğini de belirtti. Avukat Aytaç\'ın ardından Van Baro Başkanı Murat Timur, Artvin Baro Başkanı Ali Uğur Çağal ve Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen de meslektaşları Aytaç\'a destek olduklarını belirten konuşma yaptılar.