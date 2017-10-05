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(Görüntülü Haber) Avukatın ölümündeki sır perdesi kalktı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) EYÜP'te metruk bir binanın 4

05 Ekim 2017 20:23

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) EYÜP\'te metruk bir binanın 4. katında cesedi bulunan İstanbul Barosu avukatlarından Serdar Yıldız\'ın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli Ebubekir A., polis tarafından gözaltına alındı. KAYIP OLARAK ARANIRKEN CESEDİ BULUNDU Eyüp\'te avukatlık bürosu bulunan Avukat Serdar Yıldız, bir süre önce eşinden ayrılmış, baktığı davalarla da ilgilenmemeye başlamıştı. Ailesinin de evine uğramayan Avukat Serdar Yıldız için ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Serdar Yıldız, polis tarafından her yerde aranırken, Eyüp, Akşemsettin Mahallesi, Alperen Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 10 gün önce öldürüldüğü tespit edilen ceset üzerinde yapılan incelemede kayıbın Avukat Serdar Yıldız\'a ait olduğu tespit edildi. POLİS EVDE BULDUĞU KEMER VE AYAKKABIDAN YOLA ÇIKTI Cesedin boynunda boğma izleri ve boyun kemiğinde kırık tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilglii başlatılan soruşturmada polis cinayetin işlendiği evde bulduğu kemer ve ayakkabıyı incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda eşyaların zaman zaman evi kullanan Ebubekir A.\'ya ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf etti. Evinde yapılan aramada avukatın kemer ve ayakkabısı bulundu. ŞÜPHELİ \"BOĞAZINI SIKTIM, BAYILDI SANDIM ÖLMÜŞ\" Poliste ifade veren Ebubekir A., avukatla ilgili olarak \"Bizim mahallemize gelerek zaman zaman uyuşturucu kullanıyordu\" iddiasında bulundu. Ebubekir A., \" Olay günü de evde karşılaştık. Biz alkol alıyorduk. o bir şey içti mi bilmiyorum? Aramızda kavga çıktı. Boğazını sıktım. Yere düştü ben bayıldı sandım. Ben de onun kemer ve ayakkabılarını alıp oradan ayrıldım. Öldüğünü sonradan öğrendim.\" dedi. ÇOK SAYIDA SABIKASI ÇIKTI Şüpheli Ebubekir A.\'nın daha önceden açıktan hırsızlık, güveni kötüye kullanmak, uyuşturucu bulundurmak, gasp ve kasten yaralama suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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