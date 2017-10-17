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(Görüntülü Haber) Avukatın katil zanlısı, gazinoda eğlenirken yakalandı

Ergün AYAZ- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, avukat Mehmet Samim Geredeli'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan 36 yaşındaki Serhat Abdullah Sağ, İstanbul'da bir gazinoda eğlenirken, yakalandı

17 Ekim 2017 15:03

Ergün AYAZ- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, avukat Mehmet Samim Geredeli\'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan 36 yaşındaki Serhat Abdullah Sağ, İstanbul\'da bir gazinoda eğlenirken, yakalandı. Kamulaştırma davasında dedesine ait arsadan dolayı zarara uğradığını iddia ederek, avukatı öldüren Sağ, adliyeye sevk edildi. İzmit\'te, geçen hafta salı günü, meydana gelen olayda avukat Geredeli, bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sağ ve yanında bulunan 2 kişinin, avukatın bürosunun bulunduğu İzmit\'in en işlek caddesindeki iş merkezinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, Sağ\'ın kaçtığı otomobili takibe aldı. Daha sonra Sağ\'ın İstanbul\'a giderken, araçtan inerek, kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, ilk olarak Sağ\'ın yanında bulunan H.S. ile B.C.T.\'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen H.S. ve B.C.T., tutuklandı. Polis, Sağ\'ı ise dün akşam saatlerinde, İstanbul\'daki bir gazinoda eğlenirken, yakaladı. Sağ, polis ekiplerince gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Serhat Abdullah Sağ, adliyeye sevk edilirken, kamulaştırma davasında Bolu\'daki dedesine ait arsadan dolayı zarara uğraması nedeniyle avukatı öldürdüğünü iddia etti.

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