T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Avrupa Ralli şampiyonları yurda döndü

MUSTAFA AKIN  - HÜSEYİN ASLIYÜCE / İSTANBUL,(DHA)  - Avrupa Ralli Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Castrol Ford Team Türkiye, yurda döndü

11 Ekim 2017 02:55

MUSTAFA AKIN  - HÜSEYİN ASLIYÜCE / İSTANBUL,(DHA)  - Avrupa Ralli Şampiyonası\'nda şampiyonluğa ulaşan Castrol Ford Team Türkiye, yurda döndü.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası\'nda birici olup kupanın sahibi olan Castrol Ford Team Türkiye, İstanbul\'a geldi. THY\'nin tarifeli seferi ile saat 22.15\'de Riga\'dan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen kafilede yer alan takım direktörü Serdar Bostancı, şampiyona genelinde ellerinde tuttukları liderliği şampiyonlukla pekiştirdiklerini söyledi. 

20 yıllık geçmişleri olduğunu hatırlatan Castrol Ford Team Türkiye Direktörü Serdar Bostancı, \'\'İlk önce Türkiye Şampiyonlukları ve Türkiye pilotlar, takımlar, genç, kadınlar şampiyonluğu ile başladık. 2012 senesinde Doğu Avrupa Kupası\'nı kazandık, o dönemdeki pilotumuz Yağız Avcı ile. Daha sonra Murat Bostancı Avrupa kupasını kazandı ve sonraki hedefimiz Avrupa şampiyonluğuydu. Aslında Avrupa Kupası\'nın futboldaki karşılığı UEFA. Şu anda Şampiyonlar Ligi\'ni kazanmış bir takım olarak döndük\'\' dedi. 

\'\'BUNDAN SONRAKİ HEDEF VRC\'\'

Bundan sonraki hedeflerinin Dünya Ralli Şampiyonası (VRC) olduğunu dile getiren Bostancı, \'\'Aslında bununla ilgili şöyle bir şansımız da var. VRC\'nin bir ayağı 2018\'den itibaren Türkiye\'de koşulacak. Federasyon Başkanımız Serkan Yazıcı bu konuda çok büyük emekler verdi. O yarışın ülkemize geliyor olması ve bizim dünya şampiyonasında yarışıyor seviyeye gelmemiz çok önemli. Niye Türkiye\'den dünya şampiyonu bir takım çıkmasın ki\'\' diye konuştu. 

\'\'MARMARİS RALİSİ, DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI\'NIN DENEMESİ\'\'

Marmaris\'te 20-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan yarışın 2018\'de yapılacak olan Dünya Ralli Şampiyonası\'nın deneme yarışı olduğuna dikkati çeken Serdar Bostancı, \'\'Biz aslında Türkiye Ralli Şampiyonası\'nda bu sene yarışmıyorduk ama böyle bir gelişme olunca orada da yarışmaya karar verdik\'\' şeklinde konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MUSTAFA AKINHÜSEYİN ASLIYÜCEAvrupa RalliCastrol Ford Team TürkiyeUluslararası Otomobil Sporları Federasyonu FIATHYRigaAtatürk HavalimanıSerdar BostancıCastrol Ford Team Türkiye Direktörü Serdar BostancıTürkiyeDoğu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24