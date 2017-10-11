(Görüntülü Haber) Avrupa Ralli şampiyonları yurda döndü

MUSTAFA AKIN - HÜSEYİN ASLIYÜCE / İSTANBUL,(DHA) - Avrupa Ralli Şampiyonası\'nda şampiyonluğa ulaşan Castrol Ford Team Türkiye, yurda döndü.



Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası\'nda birici olup kupanın sahibi olan Castrol Ford Team Türkiye, İstanbul\'a geldi. THY\'nin tarifeli seferi ile saat 22.15\'de Riga\'dan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen kafilede yer alan takım direktörü Serdar Bostancı, şampiyona genelinde ellerinde tuttukları liderliği şampiyonlukla pekiştirdiklerini söyledi.



20 yıllık geçmişleri olduğunu hatırlatan Castrol Ford Team Türkiye Direktörü Serdar Bostancı, \'\'İlk önce Türkiye Şampiyonlukları ve Türkiye pilotlar, takımlar, genç, kadınlar şampiyonluğu ile başladık. 2012 senesinde Doğu Avrupa Kupası\'nı kazandık, o dönemdeki pilotumuz Yağız Avcı ile. Daha sonra Murat Bostancı Avrupa kupasını kazandı ve sonraki hedefimiz Avrupa şampiyonluğuydu. Aslında Avrupa Kupası\'nın futboldaki karşılığı UEFA. Şu anda Şampiyonlar Ligi\'ni kazanmış bir takım olarak döndük\'\' dedi.



\'\'BUNDAN SONRAKİ HEDEF VRC\'\'



Bundan sonraki hedeflerinin Dünya Ralli Şampiyonası (VRC) olduğunu dile getiren Bostancı, \'\'Aslında bununla ilgili şöyle bir şansımız da var. VRC\'nin bir ayağı 2018\'den itibaren Türkiye\'de koşulacak. Federasyon Başkanımız Serkan Yazıcı bu konuda çok büyük emekler verdi. O yarışın ülkemize geliyor olması ve bizim dünya şampiyonasında yarışıyor seviyeye gelmemiz çok önemli. Niye Türkiye\'den dünya şampiyonu bir takım çıkmasın ki\'\' diye konuştu.



\'\'MARMARİS RALİSİ, DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI\'NIN DENEMESİ\'\'



Marmaris\'te 20-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan yarışın 2018\'de yapılacak olan Dünya Ralli Şampiyonası\'nın deneme yarışı olduğuna dikkati çeken Serdar Bostancı, \'\'Biz aslında Türkiye Ralli Şampiyonası\'nda bu sene yarışmıyorduk ama böyle bir gelişme olunca orada da yarışmaya karar verdik\'\' şeklinde konuştu.