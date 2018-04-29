(Görüntülü Haber) Avrupa ödüllü 'Kentsel Tasarım Projesi'ne Kıraç konserli açılış

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Odunpazarı Belediyesi\'nin \'Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi\' projesi, sevilen sanatçı Kıraç\'ın da konser verdiği etkinlikle açıldı. İngiltere\'de geçen yıl yapılan yarışmada en iyi kentsel tasarım ödülü alan \'Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi’ projesinin tamamlanmasının ardından bir dizi açılış etkinliği gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen ile birlikte açılış öncesi Hamamyolu Caddesi\'ni gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 5 bin vatandaşa çiçek ve çiçek tohumu dağıttı. Etiknlikte, Odunpazarı\'nda yürütülen başta cam ve ahşap sanatı ve ressamların performansları da canlı olarak icra edildi. Hamamyolu Caddesi\'ndeki Sanat Köprüsü\'nde ise Odunpazarı\'nda bulunan cam ve ahşap müzesindeki bazı eserler, sergilenmeye başlandı. Caddede bir de açık hava kütüphanesi bulunuyor. Ihlamur ağaçlarından kokuların yayıldığı alana, hem alışveriş, hem de gezmek için gelen vatandaşlar, keyifli vakit geçiriyor. Festival havasında yapılan etkinlikte, gündüz sanatçıların performansları sergilendi, akşam da resmi açılış gerçekleşti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptığı konuşmada, \"Başladığımız zaman eleştirenler, \'bu böyle olmaz\' diyenler, bugün buradaki güzelliği görünce projenin hakkını teslim etti. Ben bu proje ile ilgili çalışan herkesi ayrı ayrı kutluyorum\" dedi. Belediye Başkanı Kazım Kurt daha sonra butona CHP milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer ile birlikte basarak açılışı gerçekleştirdi. Işık gösterileri eşliğindeki açılışın ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Kıraç, söylediği şarkılarla Eskişehirlileri coşturdu.