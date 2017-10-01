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Dünya

(Görüntülü Haber) Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg Türk-Alman kahvaltıda bulustu

Taner Tüzün / Nürnberg, 1 Ekim (DHA) - Kuzey Bavyera’nın en köklü Türk sivil kuruluşlarindan biri olan Avrupa Metropol Bölgesi Türk-Alman İşadamları ve Akademisyenler Derneği (TİAD), yeni yönetimi, dernek lokalinde verdiği kahvaltıda, Türk ve Alman üyel

01 Ekim 2017 20:20

Taner Tüzün / Nürnberg, 1 Ekim (DHA) - Kuzey Bavyera’nın en köklü Türk sivil kuruluşlarindan biri olan Avrupa Metropol Bölgesi Türk-Alman İşadamları ve Akademisyenler Derneği (TİAD), yeni yönetimi, dernek lokalinde verdiği kahvaltıda, Türk ve Alman üyeleri ile davetlileri buluşturdu Kahvaltıda başta Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, eşi Hülya Kül olmak üzere Doktorlar, Avukatla ve iş adamları hazır bulundu.Derneğin ikinci Başkan Dr. Neslişah Yılmaz Terzioğlu misafirlerini selamlayarak, yeni yönetimi tanıttı. Başkonsolos Kül ’de yaptığı konuşmada, TİAD yönetim kurulunu ve üyelerini tebrik ederek, “ Başarılı ve örnek çalışmalarınızda başarılarınızın devam etmesini diliyorum.“ dedi. İdare heyeti üyesi İşadamı Ahmet Can’ın sahibi olduğu Mevlana restoranının zengin kahvaltısı eşliğinde davetliler bol bol sohbet edip, yeni projelerinden bahsettiler. Kahvaltı sırasında, Tiad Yönetim Kurulu üyesi Suat Zal ’a 50.yaş doğum günü sürprizi yapıldı. Suat Zal, hazırlanan pastayı nice yaşlar dileği ve alkışlar arasında kesti. Ayrıca, 2.Baskan Neslişah Yılmaz Terzioğlu, eski başkan Erdal Çeç’e teşekkür etti ve ona bir plaket sundu

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