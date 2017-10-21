(Görüntülü Haber) Avrupa Gençler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı

Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA)

Antalya\'da düzenlenen Avrupa Gençler Boks Şampiyonası 33 ülkeden 198 sporcunun katılımıyla başladı. Türk Milli Takımı\'ndan 10 sporcunun yer aldığı şampiyonanın ilk gün müsabakalarında Necat Ekinci, Rus rakibine elendi.

Avrupa Gençler Boks Şampiyonası, Antalya Spor Salonu\'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Seremonide, sporcular ülkelerinin bayraklarıyla salonda geçiş yaptı. Törende konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, şampiyonada 33 ülkeden 198 sporcunun yer aldığını söyledi. Antrenör ve kafilede yer alanlarla 500 kişinin Antalya\'ya geldiğin dile getiren Gözgeç, Türk Milli Takımı\'nın 10 sporcuyla şampiyonada yer aldığını belirtti. Gözgeç, Şampiyona, 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nın altyapısını oluşturacak dedi.

Törene katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu da ringe çıkacak sporculara başarı diledi. Seremoninin ardından ilk gün müsabakaları başladı. Sporcular rakiplerini elemek için kıyasıya mücadele etti. İlk gün müsabakalarından Türk sporcu Necat Ekinci, Rus rakibine elendi. 46-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve +91 olmak üzere 10 sıklette gerçekleştirilecek şampiyona, 28 Ekim\'deki final müsabakalarıyla sona erecek.