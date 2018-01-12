(Görüntülü Haber) Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası başladı

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)- AVRUPA Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası (Championship 2), Antalya’nın Alanya ilçesinde başladı. Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası’nda ilk müsabaka B Grubu\'nda yer alan İtalya-İsveç karşılaşmasıyla başladı. İlk yarısı İsveç\'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma İtalya\'nın ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-3 sona erdi. A Grubu\'nda yer alan Türkiye ise ilk maçını Ukrayna ile 13.30\'da ikincisini de 19.30\'da Portekiz ile yapacak. \'BURADA İYİ NETİCELER ALMAMIZ GEREKİYOR\' Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk hokey tarihi açısında çok önemli bir gün yaşadıklarını söyledi. Alanya\'da gerçekleşen organizasyon Avrupa Hokey Federasyonu açısından da çok önemli olduğunu aktaran Karakan, \"İngiltere, Hollanda gibi olimpiyatlarda final oynamış takımlar burada ve biz ülke olarak onlarla aynı kategoride yarışıyoruz. Bu organizasyon Türk hokeyinin de geldiği nokta açısında çok önemli. Mükemmel ve kusursuz bir organizasyon, Alanya topyekun organizasyona sahip çıktı. Burada iyi neticeler almamız gerekiyor. Buradaki başarımız bizi dünya kupasına götürecek. Herkes inanmış durumda. Şansın da bizden yana olsun istiyoruz ve bunu taçlandırmak istiyoruz\" diye konuştu.