(Görüntülü Haber) Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik Estonya'da (1)

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik resmi temaslar için bulunduğu Estonya’da Türkiye’nin AB üyelik sürecine ve sığınmacı sorununa dair bazı değerlendirmeler yaptı. Bakan \'Artık bugünkü zirveden Türkiye hakkında olumsuz birşey duymak istemiyoruz\" dedi. Ekonomi, savunma, güvenlik gibi konuların Türkiye olmadan Avrupa çerçevesinde ele alınmasının mümkün olmadığını vurgulayan bakan “Bu çerçevede Estonya Türkiye’nin öneminin ve büyüklüğünün farkında. Ukrayna geleneksel olarak da zaten Türkiye’nin AB’ye üyeliğini destekleyen bir ülke oldu” dedi. Bugün Brüksel’de gerçekleşen AB zirvesinde konu başlıklarından birinin de Türkiye olacağını duyduklarını kaydeden Çelik, “Esasında Türkiye’ye teşekkür edilmesi gerekir. Son Avrupa seçimlerinde gördüğümüz gibi aşırı sağın yükselişinde önemli konulardan bir tanesi bunların göçmen meselesini istismar etmesidir. Türkiye’nin üç milyon mülteciyi insani sebeplerle ve vicdanen misafir etmesi Avrupa demokrasileri için de pozitif sonuç doğurmuştur. Eğer bunların hepsi Avrupa’ya gitseydi oradaki aşırı sağcılar bunu daha çok istismar edecek ve Avrupa demokrasisi, Avrupa siyasi haritası altüst olacaktı ve değişecekti. Bu sayede Türkiye aslında Avrupa’nın demokrasisini ve siyasi kültürünü korumuştur. Dolayısıyla Türkiye teşekkürü haketmektedir. Üstelik Türkiye’ye karşı verilen sözlerin hiçbiri tutulmamıştır” değerlendirmesini yaptı. Almanya’daki seçimlere ilişkin açıklamalar yapan bakan “Seçimden sonra yeni bir başlangıç yapmak gerekir. Maalesef Almanya son derece “irrasyonel” yaklaşım ortaya koydular” dedi ve Almanya Başbakanı Merkel ve Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz’u seçimler öncesinde Almanya’dan çok Türkiye’yi ve göçmenleri konuşmaları sebebiyle eleştirdi. Türkiye ve Almanya’nın ekonomik ilişkilerden oradaki vatandaşlarımıza kadar ortak çok geniş ve büyük ajandaları olduğunu belirten bakan, Almanya’nın Türkiye’ye uyarı olarak yaptığı ödenekler konusunun halen yanlış politikaların devam ettiğine dair işaret olarak yorumladı. “Bunun Türkiye-AB ilişkilerine hiçbir faydası olmaz” diyen Çelik, AB’nin müzakereleri kesmek istemesi halinde durumunda Avrupa’nın moral üstünlüğünü kaybedeceğini ve Avrupa Birleşik Devletleri’ne dönüşeceğini söyledi. Bakan “Bugünkü zirveden beklentim Türkiye ile ilgili olumsuz bir cümle duymak istemiyoruz, duymayacağımızı umuyoruz” dedi.