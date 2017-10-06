(Görüntülü Haber) Avni Yıldırım tarih yazmak için ringe çıkacak

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA Türk boksör, Muhammed Ali Kupası çeyrek finalinde yarın Chris Eubank Jr. ile karşılaşacak Türk boksör Avni Yıldırım, yarı ağır ve süper orta sıklette dünyaca ünlü sporcuların katıldığı Muhammed Ali Kupası çeyrek finalinde ünlü İngiliz boksör Chris Eubank Jr. ile karşılaşacak. Almanya\'nın Stuttgart kentinde yapılacak olan müsabaka yarın (cumartesi) gece 00.00\'da başlayacak. Profesyonel boks kariyerine 16 maçta 16 galibiyetle devam eden 25 yaşındaki Avni Yıldırım, son olarak Mayıs ayında Meksika\'da ev sahibi boksörlerden Marco Antonio Periban\'ı mağlup etmeyi başardı. Türk sporcu, kariyerindeki 16\'ncı maçtan da galibiyetle ayrılmasının yanı sıra, WBC süper orta sıklet kemerinin de sahibi oldu. AVNİ YILDIRIM\'IN RAKİBİ 26 MAÇTAN 25\'İNİ KAZANDI Dünya boks serilerinde, Muhammed Ali Kupası kapsamında Britanyalı Chris Eubank Jr. ile çeyrek final mücadelesine çıkacak olan Avni Yıldırım, bu mücadeleyi kazanması halinde IBO Süper Orta Sıklet unvanını da kazanacak. Rakibi Eubank Jr. ise eski dünya şampiyonu babası Eubank Senior\'un mirasını başarıyla devam ettiren Britanyalı boksör kariyerinde çıktığı 26 maçın yalnızca birinde mağlup oldu. 1989 doğumlu boksör, 25 galibiyetin 19\'unu ise nakavt ile elde etti. AVNİ YILDIRIM: \"ŞAMPİYONLARI YENMEDEN ŞAMPİYON OLUNMAZ\" Monaco Grimaldi Forum\'da lansmanı yapılan turnuvada da açıklamalarda bulunan Avni Yıldırım, \"Şampiyonları yenmeden şampiyon olunmaz. Bu turnuvadan da alnımızın akıyla çıkacağız. Benim adım Mr. Robot. Her zaman hedefe kilitleniyorum ve ringe çıkınca başka bir adam oluyorum. Türk halkı önceden ne zaman büyük maçlara çıkacak diyordu. Artık büyük maçlara geldik ve inşallah halkımızın dualarıyla bu büyük maçlardan da alnımızın akıyla çıkacağız\" ifadelerini kullanmıştı. BABA EUBANK: Avni Yıldırım\'ın rakibi Chris Eubank Jr.\'ın babası Chris Eubank Sr. ise lansmanda yaptığı konuşmada, \"Sıkı bir hazırlık döneminden sonra rakiplerini eleyerek finale çıkmak istediklerini söylemişti. 50 MİLYON DOLAR ÖDÜLLÜ TURNUVA Geçtiğimiz yıl vefat eden ABD\'li efsane boksör Muhammed Ali\'nin anısına düzenlenen kupada toplam 50 milyon dolar ödül dağıtılacak. Yarı ağır sıklet için 30, süper orta sıklet için ise 20 milyon dolarlık ödül bütçesi ayrıldı.