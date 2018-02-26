(Görüntülü Haber) AVM'de unutulan eşyalar ve paralar bağışlanacak

Uğur AYDIN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, bir alışveriş merkezi, müşterilerin unuttuğu eşyaları sahiplerinin bulunmaması durumunda hayır kurumlarına, paraları ise Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacak. İzmit\'te bulunan bir alışveriş merkezine gelen müşteriler cep telefonundan saate, çocuk arabasından oyuncaklara ve satın aldıkları kıyafetlere kadar birçok eşyayı unuttu. Ayrıca 2 bin 293 TL ve bir miktar döviz bulundu. Alışveriş merkezi yönetimi 2 yıl boyunca eşyaların sahipleri ortaya çıkmasını bekledi. Eşyaların sahipleri ortaya çıkmayınca alışveriş merkezi yönetimi eşyaları hayır kurumlarına, para ve bozdurulacak ziynet eşyalarını ise Mehmetçik Vakfı\'na bağışlama kararı aldı. Unutulan eşyaların sahipleri eğer bir ay içerisinde alışveriş merkezi yönetimine müracaat etmezse, eşyalar bağışlanacak. Alışveriş merkezi yetkililerinden Halim Erbek, unutulan eşyaları 2 yıl boyunca muhafaza ettiklerini, 1 ay içerisinde sahipleri ortaya çıkmazsa hayır kurumlarına bağışlanacağını belirterek, \"AVM yönetimi olarak, 2015 ve 2016 yıllarında unutulan eşyaları, 2 yıl boyunca muhafaza ettik. Bunları bir ay daha bekleteceğiz. Bir ay sonra eğer sahipleri çıkmadığı takdirde, eşyaların giyim ve eşya kısımlarını Sosyal Hizmetler Kurumu\'na tutanakla teslim edeceğiz. Nakit ve ziynet eşyalarını da bozdurarak bedelini Mehmetçik Vakfı\'na bağış olarak yatıracağız\" dedi. Eşyaların genellikle ortak alanlarda unutulduğunu ifade eden Erbek, \"Ortak alanlarda misafirlerimiz, müşterilerimiz dinlenme esnasında genelde unutuyorlar. Bu esnada kendi görevli güvenlik personelimiz veya temizlik personelimiz fark ettiğinde ya da müşteriler başkasına ait eşyaları bulduğu takdirde teslim ediyorlar. Bunları zimmet altına alıyoruz, muhafaza ediyoruz, bekletiyoruz. Beklettikten sonra yıl sonunda tekrar kontrol edip muhafaza altına aldıktan sonra, 2 yıl süresince bekletip kamuoyuna duyuru yapıyoruz\" diye konuştu.