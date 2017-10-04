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(Görüntülü Haber) AVM'de gerçeğini aratmayan tatbikat

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'daki Forum Aydın AVM'de bu sabah yapılan bomba imha ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

04 Ekim 2017 18:39

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'daki Forum Aydın AVM\'de bu sabah yapılan bomba imha ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Forum Aydın AVM\'de her yıl olduğu gibi bu yıl da yaşanabilecek olası şüpheli paketlere karşı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve polis katıldı. Saat 09.00\'da başlayan tatbikatta önce AVM\'deki çalışanlar ve vatandaşlar toplanma alanına tahliye edildi. Ardından şüpheli paketler bulundu. Şüpheli paketler, bomba imha ekipleri tarafından başarıyla imha edildi. Şüpheli paketin imha edildiği yerlerde senaryo gereği çıkan yangına itfaiye anında müdahale etti. Polis AVM\'nin her alanında silahlı hazır beklerken, 112 sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletildi. Tatbikat yaklaşık bir saat sürdü. AVM\'de çalışanlar ve vatandaşlarda AFAD ekipleri tarafından olası durumlarda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini anlattı. \'BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ\' Forum Aydın AVM Müdürü Ezgi Çubukçu ise tatbikatın başarıyla sonuçlandığına sevindiklerini ifade ederek, \"AVM\'mizde her yıl bu tatbikatı yapıyoruz. Bu yıl da yine ilimizdeki birimlerin katılımıyla bu tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikata Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, 112 acil yardım, polis ve AFAT\'ın katılımıyla gerçekleşti. Aydın Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı bomba imha ekipleri de geldi. Bizim tespit ettiğimi şüpheli paketi ilgili birimlere haber verdik. Yazdığımız tatbikat senaryosunu devreye sokarak kısa sürede AVM\'deki işyerlerinin tahliyesi başladı. Bulunan ilk paket fünye ile patlatıldı. Bu durumlarda şaşırtma amaçlı bir paket daha konuluyor. İkinci paketi de K9 köpekleri yerini tespit etti. Toplanma bölgesine herkes toplandı, içeride kimsenin kalmadığına emin olduk. İkinci bomba da imha edildi. Böylelikle tatbikatımız başarı ile sonuçlandı. Aydın\'da tatbikatımıza destek veren tüm birimlere teşekkür ediyoruz. Bu konuya her yıl biraz daha önem ve değer veriyoruz. Bu hem bizim için hem de Aydın\'da yaşayan ve Forum Aydın AVM\'yi ziyaret eden vatandaşlar için ne kadar güvenli olduğu gösteren bir tatbikat oldu\" dedi.

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