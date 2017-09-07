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Dünya

(Görüntülü Haber) Aviation Festival kapılarını 14. kez açtı

Celal Sönmez / Londra, 7 Eylül (DHA) – Ünlü havacılık festivali Aviation Festival kapılarını 14

07 Eylül 2017 21:14

Celal Sönmez / Londra, 7 Eylül (DHA) – Ünlü havacılık festivali Aviation Festival kapılarını 14. kez açtı. Üç gün sürecek olan havacılık ve yolculuk teknolojisi festivali olan Aviation Festival’da 120 küresel havacılık şirketini stant açacak. 200 konuşmacının katılacağı ve 200 konuşmacının sahne alacağı festivali yaklaşık iki bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Festivalin ilk günü yapılacak olan Havacılık Pazarlama Zirvesinde 400’ün üzerinde katılımcı havacılıkta sosyal medya pazarlamacılığını konuşacak. Üç gün boyunca 150 sunuma ve 22 yuvarlak masa oturumuna ev sahipliği yapacak olan festivalde aynı zamanda stantlarda gösteriler çeşitli gösteriler yapılacak.

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