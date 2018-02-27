(Görüntülü Haber) Av sezonu sona erdi

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, bölgede 26 Ağustos 2017\'de başlayan av sezonunun 25 Şubat 2018 günü sona erdiğini söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Av Komisyonu tarafından alınan karar gereği av ve yaban hayvanlarının üreme dönemlerinde tabii ortamları ile birlikte korumak maksadıyla 25 Şubat 2018 tarihi itibariyle yurt genelinde genel av yasağının başladığını hatırlattı. Kamil, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan Merkez Av Komisyonu 2017- 2018 av dönemini 25 Şubat 2018 tarihi itibariyle kapattı dedi. Yeni av sezonu başlayana kadar avcılarla farklı faaliyetler yürüteceklerini anlatan Kamil, 2018 ağustosun ortalarında avcılara yeniden \'rast gele\' diyeceklerini kaydetti. Kamil, bu dönemde paydaş olan avcılarımızla birlikte \'avlanmıyorum görüntülüyorum\', \'üreme döneminde yaban hayvanlarını koruyorum\', \'tüfeğimi asıyorum yemleyeme çıkıyorum\', \'yaban hayvanlarının eş tutma, üreme dönemlerinde yaban hayvanlarını rahatsız etmiyorum, onları koruyorum\' gibi faaliyetlerde bulunacaklarını anlattı. Kamil, 2017- 2018 av sezonunda kurallara uymayan avcılara idari yaptırım ve tazminat uygulaması yaptık. Bu dönemde avcılarımızdan av ve yaban hayatına sahip çıkmalarını istiyoruz. Av ve yaban hayvanları bize atalarımızdan miras değil, torunlarımızın emanetidir. Bu emanete duyarlı bir şekilde sahip çıkmalarını istiyoruz diye konuştu. Avcıları bilinçlendirmek için kurslar açtıklarını anlatan Kamil, Bölge müdürlüğümüze bağlı Burdur, Isparta ve Antalya\'da 90 kurs açarak 2 bin 270 kişiye kurs verdik ve bilinçlenmelerini sağladık. Kurslarımıza katılan avcılarımızın kurallara uygun olarak avlandıklarını gördük dedi. Kamil, müdürlük görev alanındaki üç ilde kurallara uymayan 750 kişiye 847 bin lira tazminat ve idari para cezası uygulandığını da kaydetti.