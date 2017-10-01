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(Görüntülü Haber) ATTDER çocukları sevindirdi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği (ATTDER) Burdur Şubesi tarafından Tefenni İlçesi'nde ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı yardımında bulundu

01 Ekim 2017 14:04

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği (ATTDER) Burdur Şubesi tarafından Tefenni İlçesi\'nde ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı yardımında bulundu. ATTDER Şube Başkanı Esengül Aladağ ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, Tefenni\'ye bağlı Başpınar Köyü\'nde ihtiyaç sahibi 75 ilk ve ortaokul öğrencisine ayakkabı yardımında bulundu. Başpınar Osman- Güler Köseoğlu Kültür Merkezi\'ndeki ayakkabı dağıtımına Kaymakam İlker Petek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Şahin, Köy Muhtarı Ramazan Arık ile öğrenci velileri katıldı. Tiyatro sanatçısı Tevfik İnceoğlu\'nun gösterisinin ardından pasta kesildi ve öğrencilere ayakkabıları dağıtıldı. Şube Başkanı Esengül Aladağ, \'Hayat kurtaran ellerden kalem tutan ellere\' sloganıyla geçen eğitim- öğretim döneminde başlattıkları kampanyaya yeni eğitim-öğretim yılında da devam ettiklerini söyledi. Aladağ, geçen yıldan bu yana köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere 347 çift ayakkabı dağıttıklarını belirterek, destek olan herkese teşekkür etti.

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