(Görüntülü Haber) ATT-DER'in adak kurbanı Mehmetçiğe ulaştırıldı

Ufuk AKTUĞ-İskenderun(Hatay),(DHA) HATAY\'da ATT-DER Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Hayat Kurtaran Ellerden Vatan Kurtaran Mehmetçiğe sloganıyla bağışladığı 10 hisse adak kurbanı İskenderun Kızılay şubesiyle birlikte yerine ulaştırdı. Adak kurbanları Reyhanlı sınırında ATT-DER ve Kızılay yöneticileri huzurunda dualarla kesildi. Türk Kızılay\'ı İskenderun Şubesi Aşevinde hazırlanan 2000 kişilik kumanya da Kızılay görevlileri ile birlikte Reyhanlı\'da bulunan Mehmetçiğe teslim edildi. Kumanyaların tesliminde bir konuşma yapan ATT-DER Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Baltacı, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçiğin muzaffer olması için dua ettiklerini, üyelerinin katkıları ile bir bütçe oluşturarak Kızılay\'ın destekleri ile bunu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Baltacı, Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz dedi. Adak kesimine ve kumanya dağıtımına katılan Kızılay İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay ise ATT-DER üyelerin katkıları, bir miktarda şubemizin de katkıları ile kumanyalar hazırladık. Kahraman Mehmetçiğe teslim ediyoruzö diye konuştu.