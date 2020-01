(Görüntülü Haber) ATSO ödül törenine siyasilerden yoğun ilgi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 2016 yılının kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri, en çok ihracat yapan ve istihdam sağlayan 46 firma ve kişi ödüllendirildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (ATSO) geleneksel ödül törenine, iktidar ve muhalefet partilerinden yoğun katılım oldu.



ATSO Konferans Salonu\'ndaki ödül töreninde, 2016 yılının kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri, Türkiye\'nin ilk 500 ve ikinci 500 dev sanayi kuruluşları arasında yer alan Antalya firmaları, en çok döviz ve istihdam sağlayan firmalar, SGK’ya en çok prim ödeyen firmalar ve inovasyon ödülleri olmak üzere toplamda Antalya ekonomisinin \'en\'leri durumundaki 46 firma ve kişi ödüllendirildi.



SİYASİLERDEN YOĞUN İLGİ



ATSO\'nun ödül törenine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın ve Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ve ilçe belediye başkanları, ATSO Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu, meclis üyeleri ve çok sayıda işadamı ve davetli katıldı. Törende, TOBB desteğiyle inşa edilen Fen Lisesi’nin açılış seremonisi de gerçekleştirildi.



\'TÜRKİYE’Yİ HEDEFLERİNE ŞEHİRLERİ TAŞIYACAK\'



Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri olan bir ülke olduğunu belirterek, “Türkiye’yi bu hedeflerine şehirlerimiz taşıyacak. Bu şehirlerin en önemlilerin bir tanesi de Antalya” dedi. Vali Karaloğlu, ATSO’da ödül alan tüm üyeleri kutlarken, daha önce valilik yaptığı Bursa ve Van\'da da Fen Lisesi inşa eden TOBB adına Başkan Rifat Hisarcıkloğlu’na Antalya’ya kazandırdıkları Fen Lisesi için teşekkür etti.



OHAL O GÜN İÇİN GEREKLİYDİ, ARTIK KALDIRILMALI



ATSO’nun 135 yıllık tarihinde her zaman Antalya’da başrolü oynadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ise, Antalya’da büyük bir kriz olan Rusya krizi yaşanmasına rağmen hem turizm, hem tarımda büyümeyi sağlayan iş dünyasını kutladı.



Türkiye’nin 15 Temmuz’da hain bir darbe girişimi yaşadığını belirten Budak, “250’nin üzerinde şehidimiz oldu. Onun üzerine 20 Temmuz’da OHAL ilan oldu. Son derece doğal, çünkü öyle hain bir saldırı var ve OHAL o gün için gerekliydi. Üstelik bakanlığımız 45 gün, 3 ay dedi. OHAL’in bir an önce artık kalkıp hem ekonomi, hem sosyal alanda muhalefeti, iktidarıyla birlikte TBMM’de kanunlar çıkartarak, terörü baskı altında tutarak bu ülkeyi normalleştirmeye ihtiyacımız var” dedi.



‘OHAL’İN DEVAM ETMESİNİ ELBETTE ARZU ETMEYİZ’



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak’ın OHAL’in bir an önce kaldırılması gerektiği yönündeki sözlerine yanıt verdi. Elvan, “Biz OHAL’in devam etmesini arzu eder miyiz, OHAL’i iktidara gelir gelmez kaldıran bir parti olarak elbette etmeyiz. Ancak bu ülkenin güvenliği, bir insanımızın güvenliği her şeyin üzerindedir. Ne zaman ki riskler ortadan kalkar, o zaman elbette OHAL’i kaldıracağız” diye konuştu.



‘ATATÜRK, HZ. ALİ, CUMHURİYET HEPİMİZİN’



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, “ATSO Antalya’nın gelenekleri yansıtan siyaset üstü bir kurumdu ve hepimizin koruması gerekiyor. Antalya’da alınteri döken herkes bizim çok önemlidir. İşadamlarımız ne kadar vergi verirse, belediye payı da yükseliyor ve dolayısıyla sizlerin işi iyi gittiğinde, bizim de ilerimiz iyi gidiyor. Antalya tarihinin en şanslı dönemlerinden birisini daha yaşıyor. Bundan sonra bizi kimse Atatürk üzerinden, Hz. Ali üzerinden bölemezler, çünkü Atatürk hepimizin, Hz. Ali hepimizin, Cumhuriyetin 100’üncü yılı hedefi hepimizin” dedi.



ANTALYA’YA ÖVGÜ



Antalya’nın gurur duyulacak bir noktada olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise okur-yazarlık oranında Türkiye birincisi ve Türkiye’nin en gelişmiş, hayat standardı en yüksek illerinin başında geldiğini söyledi. Turizmde dünyada en çok ziyaret edilen 12 ilden bir tanesi, sanayi ve tarımla da hep ön planda olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Yat üretiminde dünya markası haline gelmiş durumda. Meyve sebze, seracılık çiçekçilikte yine lider Antalya. Antalya bunları bu salonu dolduran müteşebbis girişimci insanlarımızın emeği ve gayretiyle başardı. Son 10 senede en fazla marka tescil ettiren iller arasında Antalya beşinci. Antalya Türkiye ekonomisi için çok önemli, Antalya ekonomisi büyüyorsa, Türkiye de büyüyor. Antalya sıkıntı yaşarsa, Türkiye de yaşıyor. Bu nedenle Antalya’nın yeri farklı ve özel ilgi göstermeliyiz” şeklinde konuştu.



İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE 1.8 MİLYON KİŞİ İŞE ALINDI



Rifat Hisacıklıoğlu, istihdam seferberliğinde işe alımlarda uygulanan vergi yükünü devletin karşılaması, TOBB nefes kredisi, Kredi Garanti Fonu ve faizsiz kredi uygulamalarını anlattı. Hisacıklıoğlu, 1.5 milyon kişi hedef konulan istihdam seferberliğinde yeni işe alınanların sayısının bugün itibariyle 1 milyon 800 bin kişiye ulaştığını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, kredi desteklerinden ise 1 milyona yakın üyeden 615 bininin yararlandığını kaydetti.



EN ZOR İKİ YIL



Son iki yılı tarihin en zor yılları arasında gösteren ATSO Başkanı Davut Çetin, “18 yıldır odada görevler üstleniyorum, bu kadar zor bir 2 yılı hatırlamıyorum. Biz, en kötü günümüzde bile ümitsiz olmadık. Antalya’nın geleceğine her zaman güvendik. Bu dönemi birlik ve beraberlik içinde aşmak için hepimiz fedakârlık yaptık, sorumlu davrandık ve en zor dönemi geride bıraktık. Uzlaşma kültürüyle milli birliğimizi ve demokrasimizi güçlendirmeliyiz” dedi.



Konuşmaların ardından Antalya’nın ‘en’lerine ödülleri verildi.



ANTALYA’NIN EN İYİLERİ



GELİR VERGİSİ: Dikmenoğlu Ticaret Mehmet Dikmen 959 bin TL. Özkan Tuhafiye Ali Özkan 834 bin TL. Uzun Nakliyat İzzet Münir Uzun 798 bin TL.



KURUMLAR VERGİSİ: CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. 35 milyon 915 bin TL. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 22 milyon 726 bin TL. Eti Elektrometalurji A.Ş. 10 milyon 132 bin TL.



İLÇELER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ: Akseki’de kurumlar vergisi Ömer Duruk Tesisleri 195 bin TL. Kemer’de kurumlar vergisi PGS Otelcilik Turizm 5 milyon 685 bin TL. Elmalı’da kurumlar vergisi Kurubaş Petrol 192 bin TL, gelir vergisi Mehmet Ali Doğan 44 bin TL. Gazipaşa’da kurumlar vergisi Cemal Şenol Gıda 210 bin TL, gelir vergisi Kaladıranlı Ticaret Ali Oğuz 440 bin TL. Korkuteli’nde gelir vergisi Mehmet Kasap 160 bin TL, kurumlar vergisi Nur Gıda 524 bin TL. Serik’te gelir vergisi Fatma Yaman 186 bin TL, kurumlar vergisi Nunhems Tohumculuk 3 milyon 29 bin TL.



EN ÇOK DÖVİZ KAZANDIRAN FİRMALAR:



SEYAHAT ACENTALARI: MP Turkey Turizm Antalya Şubesi 208 milyon 402 bin Dolar. Akay İnşaat Turizm 26 milyon 771 bin Dolar. Kilit Global Turizm 25 milyon 47 bin Dolar.



KONAKLAMA TESİSLERİ: Sertaş Turizm 27 milyon 565 bin Dolar. Özaltın Otel İşletmeleri 18 milyon 416 bin Dolar. GİTAŞ Turizm 17 milyon 457 bin Dolar.



İHRACAT DÖVİZ GELİRİ: Adopen Plastik ve İnşaat 88 milyon 343 bin Dolar. Eti Elektrometalurji 69 milyon 881 bin Dolar. AGT Dış Ticaret 56 milyon 781 bin Dolar.



YAŞ MEYVE VE SEBZE MAMULLERİ İHRACATI: Koç Zirai Ürünler 12 milyon 157 bin Dolar. Dilbaz İhracat ve İthalat 8 milyon 831 bin Dolar. Beyazkule Tarım Ürünleri 8 milyon 240 bin Dolar.



SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATI: Flowerland Tarım 5 milyon 258 bin Dolar. Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret 4 milyon 899 bin Dolar. Fleurantalya Süs Bitkisi Üretim ve Pazarlama 4 milyon 134 bin Dolar.



TÜRKİYE’NİN İLK 500 SANAYİ KURULUŞU ARASINDAKİ ANTALYA FİRMALARI: AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret üretim elde ettiği satış 690 milyon 275 bin TL. Adopen Plastik ve İnşaat üretimden elde ettiği satış 485 milyon 910 bin TL. Yörükoğlu Süt ve Ürünleri üretimden elde ettiği satış 265 milyon 222 bin TL.



TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU ARASINDAKİ ANTALYA FİRMALARI: Eti Elektrometalurji üretimden elde ettiği satış 239 milyon 214 bin TL. Ekiciler Süt Gıda 214 milyon 501 bin TL. Ankutsan Antalya Kutu Sanayi üretimden elde ettiği satış 167 milyon 368 bin TL.



SGK’YA EN ÇOK PRİM ÖDEYEN İLK ÜÇ FİRMA: Güneş Ekspres Havacılık-Sun Ekspress 101 milyon 849 bin TL. Galeri Kristal Turizm 84 milyon 246 bin TL. Fine Otel Turizm İşletmecilik 78 milyon 361 bin TL.



ANTALYA İNOVASYON ÖDÜLLERİ: GİTEK Elektrik Elektronik (ürün inovasyonu). Güncem Turizm (hizmet inovasyonu). AGT Ağaç Sanayi (pazarlama inovasyonu). Ral Tekstil (organizasyon inovasyonu). Evet Araştırma Geliştirme Mühendislik Sistemleri (süre inovasyonu). Mert Bodrumlu (özel ödül)