(Görüntülü Haber) ATM'de unutulan kredi kartını bankaya teslim etti

Murat YAYIN MALKARA(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde yaşayan Koray Ulaş (28), bir bankanın ATM\'sinde şifresi girilmiş şekilde unutulan kredi kartını, banka müdürüne teslim ederek, sahibine ulaşmasını sağladı. Malkara\'nın Gazibey Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM\'sinin içerisinde bir kişi tarafından şifresi girilmiş şekilde unutulan kredi kartını bulan Koray Ulaş, kartı ATM\'den alıp banka müdürünün yanına giderek durumu anlattı. Banka müdürünün talimatıyla bankanın güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kredi Kartının kim tarafından ve hangi saatte işlem yapıldığı ve unutulduğunu tespit eden banka görevlileri kredi kartı sahibiyle iletişime geçerek bulunan kartı müşterinin kendisine teslim etti. Koray Ulaş, Kendi işlemim için ATM\'ye gitmem gerekiyordu. Benden önce işlem yapan kişi şifresini girmiş, kartını unutmuş. \'İşleme devam etmek istiyor musunuz\' diye sordu. Bende basınca işleme devam etti. Baktım 9 -10 bin liralık bir limit gözüktü. Para limitini başka bir işlem yapmadan hemen iptal tuşuna bastım. Kartı geri aldım. Banka müdürünün yanına gittim durumu anlattım. ATM\'den aldığım kartı banka müdürüne teslim ettim. Bu bir vicdan olayıdır. Bulduğum kredi kartını sahibine teslim edilmesine çok sevindim. Tüm vicdan sahiplerinin böyle yapması gerekir dedi.