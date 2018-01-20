(Görüntülü Haber) Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: "Kaliteli yeni bir nesil geliyor"

\"Çocuklarımızın daha iyi bir seviyeye gelmesini arzuluyoruz\" \"Sayı anlamında çok ciddi bir artış olduğu gibi, bu sayı kalifiye olarak arttı\" \"2020 ve 2024\'deki yarışmalarda ülkemizi, kulüplerini, kendilerini en iyi şekilde temsil edebilecekler\" \"Antrenör ve oyunculara çok sayıda eğitim veriliyor\" ERCAN ATA / İSTANBUL,(DHA) Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar İstanbul\'da düzenlenen U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası\'nın ilk gününde Doğan Haber Ajansı(DHA)\'ya özel açıklamalarda bulundu. Çintimar, \"Çocuklarımıza beslenme eğitimleri, fizyoterapiyle ilgili masajla ilgili, çocukların kişisel gelişimleriyle ilgili, cinsel istismarla ilgili, doping ve ilaç kullanımıyla ilgili bütün eğitimler ilgili birimlerin yetkilileri tarafından verilerek çocuklarımızın daha iyi bir seviyeye gelmesini arzuluyoruz\" dedi. Geçen yıl Atletizm\'de alınan başarıların bu sene için çıtayı yukarı çıkardığını ifade eden Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, \"2018 yılı atletizmde, 2017\'de alınan derecelerle çıtanın yüksekliğiyle o yüksekliğin üstüne çıkabilmek için bütün hızıyla devam ediyor. Bu yıl ve önceki yıllar başlatmış olduğumuz TAF Ligi\'yle illerde, ilçelerde yapmış olduğumuz taramalar sonucunda şuan salonda 2017 yılı içerisinde yapılan 10 yarışmanın sonucunda buraya gelen çocuklarımız burada, 2 gün boyunca yarışacaklar. Daha sonra önümüzdeki hafta bir daha yarışacaklar.. 2018 yılının sonuna kadar da devam edecek bu yarışlar. Yaklaşık bin 500 çocuğumuz 7 branşta kıyasıya yarışacak ve yarışmalar içerisinde hem yeni çocuklarımız hem de 1,2 yıl önce başlattığımız elemeler sonucunda çıkan çocuklarımızın bugün burada yarıştıklarını görüyoruz. Sayı anlamında çok ciddi bir artış olduğu gibi, bu sayının kalifiye olarak artması da çok önemli. Derece olarak da birbirlerine yakın olması önümüzdeki yıllar için Türk Atletizminin potansiyelini oluşturan bu ekibi, 2020 ve 2024 Olimpiyatları içinde hem ülkemizde hem de tüm Avrupa\'daki yarışmalarda ülkemizi, kulüplerini, kendilerini en iyi şekilde temsil edebilecekleri bir portreye gelecektir diye inanıyorum. Atletizmde kaliteli yeni bir nesil geliyor\" diye konuştu. \"ANTRENÖR VE OYUNCULARA ÇOK SAYIDA EĞİTİM VERİLİYOR\" Sadece oyuncuların değil, oyuncu antrenörlerine de eğitim verildiği ifade eden Çintimar, \"Buraya gelen çocuklarımızın tamamının antrenörleriyle birlikte, burada 270\'e yakın çocuğumuz ülkemizin bütün illerinin katılımıyla eleme sonunda 54 ilimizden sporcu çocuklarımız burada kampa girdiler. Bu kampa antrenörleriyle birlikte giriyorlar. Hem antrenörlerine kamp süresince eğitim seminerleri düşünüyoruz hem de sporculara hem eğitim hem de antrenman anlamında destek veriyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz, antrenörlerimizle birlikte federasyonumuzun bütün imkanlarını kullanarak bu çocuklarımızın daha ileri seviyede sporcu olabilmeleri, ne kadar amatör bir spor olsa da daha profesyonel düşünen bireyler olabilmesini sağlamak için kişisel gelişim dahil olmak üzere her türlü desteği sağlayarak çocuklarımızın eğitimini en üst seviyeye çıkartmak istiyoruz. Burada çocuklarımıza beslenme eğitimleri, fizyoterapiyle ilgili masajla ilgili, çocukların kişisel gelişimleriyle ilgili, cinsel istismarla ilgili, doping ve ilaç kullanımıyla ilgili bütün eğitimler ilgili birimlerin yetkilileri tarafından verilerek çocuklarımızın daha iyi bir seviyeye gelmesini arzuluyoruz.\" ifadelerini kullandı. \"BÜTÜN ATLETİZİM SEVERLERİ BU YARIŞMALARI İZLEMEYE DAVET EDİYORUZ\" İstanbul\'da düzenlenecek olan yarışlara tüm atletizm severleri davet ettiklerini söyleyen Çintimar, \"Biraz öncede söylediğim gibi bin 550 çocuğumuz bugün ve yarın salonda yarışacak. 2 gün sonrada bunların bir üst grubu olan U20, daha sonrada U23 yarışmaları devam edecek. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu, Gençlik Spor Bakanlığımızın bütün destek ve imkanlarıyla atletizmin hizmetine sunulmuştur. Biz de bunu Türkiye Atletizm\'inin, gençlerin hizmetine sunabilmek için burada haftanın her günü açık ve dolu dolu atletizm yaşanıyor. İstanbul\'daki bütün atletizm severleri de bu yarışmaları izlemeye davet ediyoruz\" şeklinde konuştu.