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(Görüntülü Haber) Atlar şehitler için koştu

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) Aydın'ın Efeler ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda atlar, şehitler anısına koştu

18 Mart 2018 19:19

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) Aydın\'ın Efeler ilçesinde, bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Rahvan At Yarışları\'nda atlar, şehitler anısına koştu. Efeler Belediyesi ve Kocagür Mahalle Muhtarlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümünde rahvan at yarışlarının 2\'ncisi düzenledi. Türkiye\'nin çeşitli illerinden 72 rahvan atın katıldığı yarışlarda atlar 900 metrelik parkurda kıyasıya mücadele verdi. İlginin büyük olduğu yarışlarda dereceye giren at sahipleri 6 bin 500 ve 1000 TL\'lik para ödülü ödüllendirildi. Etkinlikte konuşan CHP\'li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Bugün, Çanakkale şehitlerimizi anma günüdür. Çanakkale Savaşları dünyada eşi benzeri olmayan ve görünmeyen bir kahramanlık destanıdır. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınırlarımızı ve vatanımızı korumak adına Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'nı yürütüyor. Mehmetçiklerimizin burnu kanamadan bu harekatında zaferle sonuçlanmasını bekliyoruz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz dedi.

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