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Dünya

(Görüntülü Haber) Atlanta Havalimanı'ndaki elektrik kesintisi ABD'yi felce uğrattı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 18 Aralık (DHA) - Önümüzdeki hafta Noel'i kutlamaya hazırlanan ABD'de, dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip havalimanlarından biri olan Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan elektrik kesintisi yaşa

18 Aralık 2017 12:23

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 18 Aralık (DHA) - Önümüzdeki hafta Noel\'i kutlamaya hazırlanan ABD\'de, dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip havalimanlarından biri olan Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı\'nda yaşanan elektrik kesintisi yaşamı felce uğrattı. Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı\'nda yaşanan elektrik kesintisi ABD\'de krize neden oldu. Elektrik kesintisi nedeniyle uçuşlar yapılamadı ve yüzlerce uçak seferi iptal oldu. Havalimanı, çocukları ile birlikte Noel\'i kutlamak için seyahat etmeye hazırlanan ailelerle dolup taştı. Georgia eyaleti elektrik idaresi, elektrik kesintisinin nedeninin henüz saptanamadığını ancak yeraltı elektrik tesislerinde büyük hasara neden olan bir yangın çıkmış olmasından endişe duyduklarını açıkladı. Atlanta, ABD hava ulaşım sisteminin kalbi olarak biliniyor. Havalimanındaki tüm operasyonları etkileyen, uçak seferlerinin gecikmesine ya da iptal olmasına yol açan elektrik kesintisi zincirleme olarak ve katlanarak ülke çapında iç ve dış hat seferlerine de yansıyor.

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