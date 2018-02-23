(Görüntülü Haber) Atladı mı, atıldı mı?

Ali AKSOYER /İSTANBUL(DHA) BEYOĞLU\'\'nda bir otomobilden düşerek ağır yaralandığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede 13 gün sonunda ölen Türkmenistan uyruklu Maysa Yazmuradova (30) ile ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sonrası sevgilisi ve arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerin olay gecesi birlikte eğlenmeye gittiklerini, gecenin sonunda \"Şarkı isteme\" yüzünden tartıştıklarını, genç kadının otomobilin kapısını açarak aşağı atladığını söylediği öğrenildi. Şüpheliler korktukları için olay yerinden kaçtıklarını iddia ettiler. GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ Beyoğlu Müeyyedzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi\'ndeki olay 29 Ocak\'ta meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilden düştüğü belirtilen Türkmenistan uyruklu Maysa Yazmuradova ağır yaralanmıştı. Görgü tanıkları, kadının düşmesinin ardından araçta bulunan iki kişinin hızla olay yerinden kaçtığını söyledi. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Maya Yazmuradova girdiği bitkisel hayatta 11 Şubat\'ta hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Maysa Yazmuradova\'nın düştüğü otomobilin plakasını belirlendi. Yapılan çalışmada genç kadının yanındaki iki erkekle birlikte bir eğlence mekanına gittiğini, oradan çıktıktan sonra olayın meydana geldiği tespit edildi. \"KENDİ ATLADI\" İDDİASI Polis genç kadının sevgilisi Abdülmuttalip H.(35) ile olay sırasında yanlarında bulunan Mustafa Y.(32) gözaltına alındı. Şüphelilerden Abdülmuttalip H. \"Onunla 3 aydır birlikteydik. Olay günü birlikte eğlenmeye gittik. Gittiğimiz yerde çok alkol aldı. Şarkıcıdan istek şarkı istedi. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Birlikte dışarı çıktık. Otomobile bindiğimizde tartışma büyüdü. Bir anda kapıyı açarak kendini dışarı attı. Biz korktuğumuz için oradan kaçtık\" dediği öğrenildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.