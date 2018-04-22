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(Görüntülü Haber) Atiye sevenleriyle buluştu

İSTANBUL, (DHA) ŞARKICI Atiye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, İstinye Park Alışveriş Merkezi'nde bulunan Galaxy Studio alanında konser verdi ve sevenleriyle buluştu

22 Nisan 2018 15:12

İSTANBUL, (DHA) ŞARKICI Atiye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, İstinye Park Alışveriş Merkezi\'nde bulunan Galaxy Studio alanında konser verdi ve sevenleriyle buluştu. Çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konser sonrasında konuşan Atiye, \"Çocuklar o kadar değerli ki, onlar geleceğimizin insanları. Dünyadaki tüm çocukların sevgi ile büyümesini diliyorum. Her şeyin çözümü sevgidir\" dedi.


 

Gündüz de sevenleri ile bir araya gelebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Atiye, \"Genellikle konserlerimiz akşam saatlerinde ya da gece oluyor. Çok güzel bir ortam ve organizasyon. Emeği geçen herkese ekip olarak çok teşekkür ediyoruz\" dedi.


 

Teknolojiyle arasının iyi olduğunu ve sosyal medya kullanmaktan çok hoşlandığını söyleyen ünlü şarkıcı, istediğin zaman herkesle bir araya gelmenin mümkün olmadığını, bu noktada teknolojinin çok avantajlı olduğunu belirtti.


 

Konser sonrasında Samsung Galaxy Studio\'yu ziyaret eden teknoloji meraklıları, yeni ürünlerde bulunan ultra ağır viode çekim yeteneği ve AR Emoji özellikleri gibi uygulamaları da deneyimledi.

 

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