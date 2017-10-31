(Görüntülü Haber) Atiye, Mersin’de coşturdu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılması planlanan, yağış nedeni ile ertelenen Atiye konseri dün gece gerçekleşti. Atiye, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin Özgecan Aslan Barış Meydanı\'ndaki düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Atiye hayranları, sanatçının dans ekibinin gösterileri ile görsel şölen yaşadı. Sahne performansı ile beğenilen Atiye, \'Ya Habibi\', \'Deli ya\', \'Soygun var\', \'Uyan da gel\', \'İnşallah canım ya\' gibi en sevilen şarkılarını söyledi. Atiye, şöyle dedi:



\"Şu an burada, bu sahnede olduğum için o kadar muyluyum ki anlatamam. O kadar çok aksilik vardı ki, önceki gün yağmur yağdı, çok ıslandık ama yağmur berekettir derler. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Cumhuriyet Bayramı\'nı sizlerle birlikte kutlayabildiğim için ekibim de, ben de çok mutluyuz. Mersin\'de çok güzel vakit geçirdik. Çok seviyoruz Mersin\'i. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Cumhuriyetimizin 94\'ncü yılı kutlu olsun. Ulu Önder Atatürk\'ü de saygı ve sevgi ile anıyoruz.\"



Sahneye gelerek Atiye\'yi kutlayan Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da Türkiye\'nin bugünlere kolay gelmediğini söyledi. Kocamaz, konuşmasının ardından Atiye\'ye plaket ve çiçek verdi.