(Görüntülü Haber) Atına saldıran köpeği otomobili ile ezdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da fırıncı Süleyman Artan, atına saldıran pitbull cinsi köpeğin üzerinden otomobille geçti. Ölen köpeğin sahibi Akif Vural hayvana aynı zamanda ateş edildiğini belirtirken, Artan ise korkutma amaçlı havaya ateş ettiğini ileri sürdü. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Akif Vural\'ın bahçesinde bağlı 1 yaşındaki \'Alex\' adlı pitbull cinsi köpek, ipinden kurtulunca iddiaya göre yoldan atıyla geçen Arif Bayar\'a saldırdı. Atın göğüs bölgesinden parça kopartan köpek, çeşitli yerlerinden ısırıp yaraladı. Arif Bayar\'ın yardımına, patronu ve atın sahibi Süleyman Artan yetişti. Artan, iddiaya göre tabancayla yaraladığı köpeğin üzerinden otomobille geçip öldürdü. \'BABA OLARAK AİLEMİ KORUDUM\' Fırıncı Süleyman Artan, köpeği isteyerek öldürmediğini belirterek, yaşadığı olayın psikolojisini bozduğunu söyledi. Artan, \"Yanımda çalışan Arif Bayar, bana ait 4 yaşındaki Tolgalı adlı ata biniyordu. Bağırıp yardım istemeye başlayınca atımın boynunda sallanan pitbull cinsi köpek olduğunu fark ettim. Atım yaralanmıştı. Korkup kaçması için ruhsatlı tüfeğimle havaya ateş ettim. Ancak köpek bir türlü bırakmıyordu. Üzerine sandalyeyle vurduk. Bu kez çocuklara doğru koşmaya başladı. Ben de ikinci kez havaya ateş ettim. Köpek bırakıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine otomobile binip çarptım. Amacım bir baba olarak ailemi korumaktı. Köpeğin ölmesine üzüldüm\" dedi. Artan, köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu da belirtti. \'EVLADIMI KAYBETMİŞ GİBİ ÜZGÜNÜM\' Akif Vural ise yavruyken aldığı pitbull cinsi köpeğin çok acı bir şekilde öldürüldüğünü belirterek, çocuğunu kaybetmiş kadar üzüldüğünü kaydetti. Vural, \"Köpeğim bahçemde etrafı telle kapalı bir alanda duruyordu. Nasıl olduğu bilmiyorum ama boynundaki halatı koparıp kaçmış. Bu sırada yoldan geçen ata saldırmış. Atın sahibi olduğunu sonradan öğrendiğim Süleyman Artan tarafından önce iki yerinden vurulmuş, daha sonra üzerinden otomobille geçip öldürmüş. Olaydan daha sonra bilgim oldu. Ölen de hayvan yaralanan da. Köpeğimi öldürmek yerine bana gelip söyleseler, atın tedavi masraflarını karşılardım. Nasıl bir vicdansızlık önce vurup sonra üstünden geçiyorsun\" dedi.