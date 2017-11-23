T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Atiker Konyasporlu futbolcular Öğretmenler Günü'nde Aybüke öğretmeni unutmadı

KONYA, (DHA)- ATİKER Konyasporlu futbolcular 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle klip hazırladı

23 Kasım 2017 15:09

KONYA, (DHA)- ATİKER Konyasporlu futbolcular 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle klip hazırladı. Yeşil-beyazlı ekipteki yabancı ve Türk futbolcular hazırladıkları klipte Batman\'da şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın’ı da unutmadı. Teknik direktör Mehmet Özdilek\'in de yar aldığı klip Batman\'da şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın’ın fotoğrafının gösterilmesi ile başlıyor. Ardından futbolcular tek tek ekrana gelerek, \"Aybüke genç, idealist, yüreği vatan sevgisi ile dolu bir öğretmendi. Ogün çok mutluydu. Öğrencileriyle ilk kez karne dağıtmanın heyecanını yaşamıştı. Fakat arkadaşlarıyla birlikte çatışmanın ortasında kaldı. Herkesi sakinleştirmek isterken öğretmen arkadaşlarının kollarında şehit oldu. Bu ülkede Necmettinler, Hüseyin Yavuzlar, Abdurrahman Nafizler bitmez, bitmeyecek. Ay yıldızlı bayrak başımızın üstünden inmeyecek. Bir kez daha şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Öğretmenler Günü\'nde kıymetli öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz\" ifadelerini kullanıyor. Klip şehit öğretmen Yalçın’ın fotoğrafının tekrar ekrana gelmesi ve \'24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun’ yazısı ile sona eriyor. FOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Hazırlanan klibin görüntüsü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYA DHA ATİKER KonyasporluKasımGünüYeşilbeyazlıTürkBatmanAybüke YalçınıTeknikMehmetAybüke YalçınınArdındanOgünFakatHerkesiBuNecmettinler Hüseyin Yavuzlar Abdurrahman NafizlerAyBirAllahtanKlip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24