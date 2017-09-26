(Görüntülü Haber)  Atiker Konyaspor, Vitoria SC maçı hazırlıklarını sürdürdü

KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi\'nde perşembe günü kendi sahasında oynayacağı Vitoria SC maçının hazırlık çalışmalarını sürdüyor.



Futbol Şube Sorumlusu Fatih Tınmaz, maçtan galibiyetle ayrılıp, Avrupa\'daki ilk 3 puanlarını almak istediklerini söyledi.



Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubunda ikinci haftası maçı olan Vitoria SC ile 28 Eylül Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde hazılık çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlığı bulunan Ferhat Öztorun ile fıtık ameliyatı olan Amir Hadziahmetovic’i takımdan ayrı çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlaşan antrenman çift kale maçla sona erdi.



Atiker Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fatih Tınmaz, Vitoria maçında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Tınmaz, \'\'Vitoria maçı kulüp olarak bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde çıkacağımız ikinci maç olacak. İnşallah taraftarımızla bütünleşeceğiz. Herkesin bildiği gibi 5 maçlık bir seyircisiz oynama cezamız vardı. Sezonun 6\'ncı haftasına geldik ve hala taraftarımızdan mahrumuz. Vitoria SC maçı yeniden taraftarımızla buluşmamız ve onların takımımızı bu sezon ilk defa izleyecek olmaları açısından çok güzel olacak\'\' dedi.



Tınmaz, Vitoria maçında 42 bin kapasitesi bulunan statta 42 bin adet Türk bayrağı ve Konyaspor bayrağının dağıtılacağını belirtti.