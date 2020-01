(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek: "Seyircimizin önünde kazanmak için oynayacağız"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynayacakları Marsilya maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, \"Yarın belirleyeceği olacak husus bizim sahada yapacaklarımız olacak. Sakin, sabırlı, coşkulu ve bir o kadarda istekli olup yarın buradan istediğimizi elde ederek yolumuza devam etmek istiyoruz\" dedi.



Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Özdilek, gruplarındaki 4 takımın da iddialı ve istekli olduğunu söyledi. Son 8 maçta ligde kaybetmeyen bir Marsilya’ya karşı oynayacaklarını belirten Özdilek, \"Grupta 4 takımın da iddialı olduğu bir süreç yaşıyoruz. Son iki maça gidiyoruz. Kendi evimizde oynayacağımız maçı kazanmanın bizi nereye taşıyacağını çok iyi biliyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Rakip ilk müsabakada oynadığımız Marsilya değil. Bunun farkındayız. Özellikle son 8 maçta ligde kaybetmeyen bir Marsilya’ya karşı oynayacağız. Ama bunun yanında Avrupa performansına bakıldığı zaman da kendi evinde kazanan ama son iki deplasmanda kaybeden bir Marsilya var\" dedi.



\"SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ\"



Kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Özdilek, şunları söyledi:



‘’Yarın oynayacağımız müsabaka her iki takım açısından da önemli. Kendi saha ve seyircimiz önünde kazanma odaklı bir müsabaka oynayacağız. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle topa sahip olmayı seven, kontratağa çabuk çıkan bir takıma karşı oynayacağız. Bunun için önlemlerimizi aldık. Biz tam tersi sakin oynayacağız. Seyircimizin desteği ile istediğimizi alabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü kazanmak bizi avantajlı ve iddialı bir konuma getirecek, bunun bilincindeyiz. Önemli oyuncuları var. Avrupa’da tecrübesi olan oyuncuları var. Bunun da bilincindeyiz. Ama yarın belirleyici olacak husus bizim sahada yapacaklarımız olacak. Sakin, sabırlı, coşkulu ve bir o kadarda istekli olup yarın buradan istediğimizi elde ederek yolumuza devam etmek istiyoruz\"



\"MARSİLYA’NIN ZAFİYET YAŞADIĞI POZİSYONLAR VAR\"



Oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Özdilek, \"Rakibimiz Marsilya’nın zafiyet yaşadığı, sıkıntı yaşadığı birçok pozisyonları var. Bununla ilgili teorik ve pratikte çalışma imkanımız oldu. Yarın bunları sahada uygulamaya çalışacağız. Ama düdük çaldıktan sonraki senaryolar çok farklı oluyor. Ümit ederim ki her şey lehimize gelişirse istediğimizi, arzu ettiğimiz ve planladığımız birçok şeyi yarın sahada gerçekleştirebiliriz\" dedi.



FILIPOVIC: \"ZORLU BİR MAÇ OLACAK\"



Marsilya maçının zor olacağına dikkat çeken Petar Filipovic ise \'\'Yarın zor bir maç olacağını biliyoruz. İlk maçta iyi oynayarak bunu gösterdik. Fakat güçlü rakibimize rağmen bizde evimizde oynuyoruz ve rakibe saygı duyuyoruz. Fakat onlardan korkmuyoruz. Yarın galibiyet alabilirsek bir sonraki tura geçmek için şanslarımızı arttıracağız ve bir sonraki tura geçeceğiz. Bunun farkındayız\'\' ifadelerini kullandı.