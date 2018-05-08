(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Tolga YANIK KONYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında Kardemir Karabükspor\'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında sahasında Göztepe\'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde yapılan antrenman yoğuş yağış altında yapıldı. Rejenerasyon çalışması ile başlayan antrenman 5\'e 2 ile devam etti. Antrenman turnuva maçları ile sona erdi.