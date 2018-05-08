T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Tolga YANIK  KONYA,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

08 Mayıs 2018 00:39

Tolga YANIK  KONYA,(DHA)
Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında Kardemir Karabükspor\'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında sahasında Göztepe\'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde yapılan antrenman yoğuş yağış altında yapıldı. Rejenerasyon çalışması ile başlayan antrenman 5\'e 2 ile devam etti. Antrenman turnuva maçları ile sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKToto Süper LigKardemir KarabüksporAtiker KonyasporGöztepeSpor Toto Süper LigTeknikSergen YalçınKayacık TesisleriRejenerasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24