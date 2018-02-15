(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor Başkanı Yılmaz: "Eto'o 28 gol atsın, biz onu sırtımızda taşıyalım"

İsmail AKKAYA - Tolga YANIK / KONYA, (DHA)





Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, Kamerunlu oyuncu Eto\'o\'nun transferiyle ilgili detayları anlattı. Oyuncuyla 1.5 yıllığına anlaştıklarını belirten Yılmaz, bu süreçte 28 gol attığı takdirde de sözleşmenin 1 yıl daha uzatılacağını belirtti. Yılmaz, \'\'Eto\'o yeter ki 1.5 yılda 28 gol atsın. Biz onu sırtımızda taşırız\'\' dedi.



Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, ara transfer döneminde takıma katılan oyunculardan memnun olduklarını ve iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Antalyaspor\'dan transfer edilen Eto\'o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına, Göztepe\'den alınan Jahovic\'le ise 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllığına sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Yılmaz, Eto\'o\'nun 1.5 yılda 28 gol, Jahovic\'in de 20 gol attıktan sonra sözleşmelerin uzatılacağını kaydetti.



Yılmaz, \'\'Kamuoyunun ve herkesin kabul edeceği transferler olacak dedik ve bunu da yaptık. Bundan dolayı da hepimiz mutluyuz. 28 gol ve 20 gol barajlarını koyarak Konyaspor\'un bir nevi geleceğini kurtarmış olduk. Oyuncularımız da bu katkıları yapacaktır. Eto\'o yeter ki 1.5 yılda 28 gol atsın. Biz onu sırtımızda taşırız\'\' diye konuştu.



Oyunculara özel prim vermeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, \'\'Maç maç prim sistemi uygulayacağız\'\' diye konuştu.



Yönetim kurulundan daha önce iki kişinin istifa ettiğini hatırlatan Yılmaz, \'\'Şu an bütün arkadaşlarımızla beraber kenetlendik. Tek hedefimiz Atiker Konyaspor\'u başarılı bir şekilde ligin üst seviyelerine yükseltmektir\'\' açıklamasını yaptı.



\"DİĞER TAKIMLAR BİZE KARŞI SERT OYNUYOR\"



Türkiye Kupası ve Süper Kupa\'yı kazandıkları için bu yıl diğer takımların Atiker Konyaspor\'a karşı sert oynadığını ifade eden Yılmaz, \'\'Takımlar bize karşı sert oynuyor. Traore gibi bir oyuncumuzu kaybettik. Yatabare\'nin çenesi kırıldı. Siz hiç futbolda, bir oyuncunun çenesinin kırıldığını gördünüz mü? Boks maçında görülür, ama futbolda görülmez. Bize karşı sert oynuyorlar. Türkiye Kupasını ve Süper Kupa\'yı almış takıma karşı, takımlar gardını almış ve sert oynuyor. Medipol Başakşehir maçında Mehdi sakatlandı ve neredeyse iki hafta oynamadı. Bize karşı sert oyunlardan bıktık artık\'\' ifadelerini kullandı.



Yılmaz, gazetecilerin istifa eden eski başkan Ahmet Şan\'ın, \'Bylock\' soruşturmasından beraat etmesi üzerine kulübün başına olağanüstü kongre yapılarak gelme ihtimalinin, olup olmadığı sorusu üzerine Ahmet Şan\'ı onursal başkan olarak görmek istediklerini söyledi.



