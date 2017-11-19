(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 1-1 berabere biten Antalyaspor karşılaşması sonrası yaptığı değerlendirmede oynadıkları iyi oyun karşısında 1-1 beraberliğe üzüldüğünü söyledi.

\"BİRANLIK DALGINLIĞIMIZ BİZE PAHALIYA MAL OLDU\"





Karşılaşmanın başından beri oyuna hakim olan ve ne yaptığı bilen bir Konyaspor olduğuna dikkat çeken Özdilek, \"Özellikle ikinci yarı 35 dakika rakibi ciddi baskı altına aldık. Gölü de bulduk, ikiyi üçü yakalayabilirdik. Ama bir anlık dalgınlığımız bize biraz pahalıya mal oldu. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Müthiş bir özveri ile sahada mücadele ettiler. Böyle oynadığımız sürece sorun yok. Taraftarımızı da teşekkür ediyorum. Müthiş derecede coşkuluydular. Galibiyet hediye etmek istiyorduk ama en azından kaybetmemek de bu süreçte çok önemli. Böyle oynadığımız sürece sizim geleceğimiz de daha parlak ve net bir şekilde görülür\" dedi.





Özdilek, önlerine UEFA maçı olduğunu ve bu maçta da iyi bir şekilde mücadele edip kendileri için avantaj sağlayacak skoru yakalamaya çalışacaklarını sözlerine ekledi





\"BİR PUAN İLE ANTALYA’YA DÖNÜYORUZ\"





Kendileri için zor bir maç olduğunu dile getiren Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo De Araujo, \"Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Çünkü takım gösterdiği oyun mücadelesi çok üst düzeydi. Takım iyi oyun mücadelesi gösterdi. İlk yarı güzel bir başlangıç yaptık ve gol pozisyonları da yakaladık. Onları gol yapabilseydik soyunma odasına alıp geçebilirdik. İkinci yarıda iyi başladık ama bazı pozisyon hatalarından dolayı zorlukla karşılaştık. Çünkü Konyaspor baskı ile geldi. Ardından da 1-0 mağlup duruma düştük. Bu skor bizim için kabul edilemezdi. Çünkü biz Konya’ya galibiyet için geldik. Savaştık ve çok pozisyonları değerlendirmeye çalıştık. Eto’o’nun pozisyonu ile golü bulduk. Bir puan ile Antalya’yla dönüyoruz\'\' dedi.



