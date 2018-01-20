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(Görüntülü Haber) Atık malzemeleri, tiyatro sahnelerinde kullanıyor (2)

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Bölge Tiyatrosu Dekoratörü Erhan Demiray, plastik, kauçuk, lastik, tekstil ürünleri ve kağıt artıklarını atölyede işleyerek tiyatro dekoru olarak kullanıyor

20 Ocak 2018 14:29

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Bölge Tiyatrosu Dekoratörü Erhan Demiray, plastik, kauçuk, lastik, tekstil ürünleri ve kağıt artıklarını atölyede işleyerek tiyatro dekoru olarak kullanıyor. Geri dönüşümden dekorlar yaptığını söyleyen Erhan Demiray, \"Dünyamızda çok fazla dönüşüm malzemesi var. Bunlar doğaya yayılarak büyük zararlar veriyor. Ben yeni bir dekor yaparken yeni malzemeler değil, tamamen atık ürünleri kullanıyorum\" dedi. Kocaeli Bölge Tiyatrosu\'nda 33 yıldan bu yana dekoratör olarak görev yapan Erhan Demiray, topladığı atık malzemeleri tiyatro sahnesinde sanata dönüştürüyor. Sanayi kuruluşları, alışveriş merkezleri gibi yerlerden topladığı kağıt, tekstil, plastik, lastik ve kauçuk atıklarından çöpe gidecek ürünler arasından seçtikleri malzemeleri oyunculara uygun kostümler tasarlayıp, tiyatro sahnesinde dekor olarak değerlendiriyor. Çöpe atılacak birçok eşyayı sanata dönüştürdüğünü söyleyen Erhan Demiray, şöyle dedi: \"Geri dönüşüm malzemelerinden dekorlar yapıyorum. Çünkü dünyamızda çok fazla geri dönüşüm malzemesi var ve bunlar doğada yayılıyor. Doğaya da çok büyük zararlar veriyor. Ben bir sahne dekoru yaparken ya da aksesuar yaparken yeni malzeme ya da özel alınmış bir malzeme değil, tamamen atıklardan yapıyorum. Tiyatro oyuncularına kostüm, çanta, hançer, şapka, çekiç ve benzeri bir sürü dekor yaptık. Hem zarar vermeyen, hem de daha yumuşak bir malzeme olduğu için bunu tercih ediyorum.\" \"ÖNEMLİ OLAN TASARIMI YAPMAK\" Kullanacağı ürünlerin önce kağıda çizimi yaptığını ardından da hayata geçirdiğini ifade eden Demiray, Kocaeli bir endüstri kenti ve fabrikaları çok fazla, atıklar üreten bir kent olduğunu anlatırken şöyle dedi: \"Bunlar yakma yerlerine giderek yok edilmeye çalışılıyor. Genelde lastik ağırlıklı, kağıt ağırlıklı aklınıza ne geliyorsa bütün malzemeleri bir şekilde oyunlarımızda kullanıyoruz. Onları dönüştürerek bir nevi modifiye ederek oyunlarımızın dekorlarında aksesuarlarında kullanıyorum. Örneğin renkli papyon da ya da sevimli bir şapkaya dönüştürebiliyorum. Tekstil ürünlerinde topladığım iplerle oyuncuların kullanabileceği renkli saçlar yapıyorum. İlk önce ürünleri çiziyorum ve çizdikten sonra istediğim her türlü malzemeyi yapabiliyorum. Önemli olan tasarımını yapmak. Her türlü malzemeyi hayata geçirebiliyorum.\"

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