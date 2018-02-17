(Görüntülü Haber) Atık dökülen derenin rengi turkuaz oldu 1

Selda Hatun TAN-Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, vidanjörün yağmur suyu kanalına boşalttığı atık madde, dereyi turkuaz rengine döndürdü. Atık suyun deşarj eden vidanjörün tespiti için çalışma başlatıldı. Öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi Vezirçiftiliği Mahallesi\'nden sanayi kuruluşlarının bulunduğu alandan geçen Kirazderesi\'nin turkuaza boyandığını görenler, yetkililere haber verdi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve zabıta ekipleri kirliliğin yaşandığı bölgeye geldi. Borudan akan su, dereyi turkuaza boyadı. Koku hissedilmezken, boya türevi bir maddenin kanala deşarj edildiği tahmin edildi. Dereden numune alınırken, suyun çekilmesi için çalışma başlatıldı. Görevliler, su yağmur kanallarının kapaklarını açarak kontrollerde bulundu. Yetkililer, atık maddenin yağmur suyu deşarj kanalından geldiğini belirterek, \"Çevrede sanayi kuruluşları var, ancak bu kirlilik sanayi kuruluşlarından kaynaklı değil. Onların atıkları ayrı bir sistemde toplanıyor. Atık maddenin aktığı boru, yağmur suyu terfi kanalına bağlı. Vidanjör aracılığıyla açık olan bir kanaldan atık maddenin bırakıldığını düşünüyoruz. Önce açık olan kanal kapağını, daha sonra da vidanjörü tespit edeceğiz. Koku yok, boya türevi bir madde olduğunu düşünüyoruz. Kirliliğin yaşandığı bölgedeki suyu çekeceğiz\" dedi.