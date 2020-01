(Görüntülü Haber) ATB Başkanı Çandır: Rusya'nın domates ithalatına 9 firma sınırı doğru değil

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Rusya\'nın domates ithalatı yasağını kaldırmaya yönelik adımlarda, Türkiye\'den 9 firmaya ithalat izni vereceğine ilişkin bilgi aldıklarını, ancak bu şekilde bir sınırlamanın doğru olmayacağını kaydetti. Çandır, Rusya\'nın Türkiye\'den domates almak için \'et alma\' koşulunu öne sürdüğünü de bilirtti. ATB\'nin eylül ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda ATB Başkanı Ali Çandır, ekonomi ve tarım sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu. ERTELEME ETKİLEMEZ Ekim-Kasım aylarında yapılması planlanırken Bakanlar Kurulu tarafından 2018\'in nisan ayına ertelenen oda ve borsa seçimlerini hatırlatan Ali Çandır, “Bu ertelemenin borsamızda var olan ve her fırsatta gururla belirttiğim, üretken, huzurlu ve uyumlu çalışma ortamımızı etkilemeyeceğini ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim\" dedi. EKONOMİK VE TİCARİ OYNAKLIKLAR Türkiye\'nin son yıllarda benzeri görülmemiş zorluktan geçtiğine dikkat çeken Ali Çandır, “Bir taraftan siyasi dalgalanmalar, diğer taraftan ekonomik ve ticari oynaklıklar, ülkemiz için ciddi darboğazlar yaratmaktadır. AB\'nin lokomotifi sayılan Almanya\'nın seçim sonuçlarıyla AB\'nin Türkiye politikalarındaki bozulmalar ticaretimizi de etkileyecek boyutlara ulaşmaktadır\" dedi. KUZEY IRAK VE SURİYE ENDİŞESİ Kuzey Irak ve Suriye\'de yaşananların da ülkemizi doğrudan olumsuz etkileme aşamasına geldiğini belirten Çandır, “Bütün haklı gerekçelerimize ve önerilerimize rağmen, bu uluslararası gerçekleşmelerin ülkemizin geleceği bakımından ciddi riskler barındırdığını görmekteyiz. Bu uğurda alınacak tüm tedbirlerde, birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Nitekim siyaset kurumlarımızın tezkere konusunda sergilediği ortak duruş için de teşekkür ederiz\" dedi. EKONOMİ GEAÇEN YILA GÖRE BÜYÜDÜ Ekonominin yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısı itibariyle geçen yıla göre ciddi oranda büyüdüğünü belirten Çandır, ikinci çeyrekte milli gelirin yüzde 5.1, tarım sektörününse yüzde 4.7 büyüdüğünü kaydetti. Son üç yılın ikinci çeyrekler itibariyle büyüme rakamlarına değinen Ali Çandır, geçen yılın olumsuz tablosuna karşın bu yıl uygulanan vergi ve kredi kolaylıkları dikkate alındığında, bu yılki büyümelerin temel kaynağının da görüleceğini açıkladı. TARIM NASİBİNİ YETERİ KADAR ALAMADI Milli gelirin yüzde 10, sanayinin yüzde 11, inşaatın yüzde 19.6, hizmetlerin yüzde 6.7, vergi ve sübvansiyonun yüzde 7.6 oranında büyüdüğünü anlatan Çandır, “Tarım sektörümüz ise yüzde 1.3 oranında büyümüştür. Rakamlardan da görüldüğü üzere tarım sektörü büyümeden nasibini yeteri kadar alamamıştır. Tarımın dünya ve ülkemiz için stratejik bir sektör olduğunu artık bilmeyen ve ifade etmeyen yok. Tarım sektörünün ilerlemesi, üretim ve ihracatın artırılması için daha cesur adımlar atmalıyız. İstihdam ve kırsal kalkınmanın ilacı tarıma kör gözle bakmamalıyız\" dedi. RUSYA\'DAN DOMATESE FİRMA SINIRI Toplantıda, Rusya\'nın 2016 yılı başında uygulamaya koyduğu ve halen devam eden domates ithalatı yasağı da konuşuldu. Rusya ve Türkiye\'den heyetlerin en son Antalya\'da yaptıkları görüşmeler ve Rusya Tarım Bakan Yardımcısının YÖREX\'i ziyaretini hatırlatan ATB Başkanı Çandır, “Önemli bir gelişme Rusya Federasyonu ile domates başta olmak üzere ticaretimizde yaşanan gelişmelerdir. Umarız Rus Bakan Yardımcısının da YÖREX\'i ziyaretinde ifade ettiği üzere karşılıklı iyi adımlar kısa sürede sonuç verir. Beklentimiz yeni sezonla birlikte tüm yasaklanan kararların kalkmasıdır\" dedi. Antalya\'da hal esnafı, üretici ve ihracatçının Rusya\'dan gelecek müjdeli haberi beklediğini belirten Ali Çandır, Rusya\'nın domates ithalatı yasağını kaldırmaya yönelik adımlarda Türkiye\'den 9 firmaya ithalat izni verileceği, bu firmaların 6\'sının Mersin\'den olduğu şeklinde bilgiler aldıklarını; ancak böyle bir sınırlamanın doğru olmayacağını kaydetti. İki ülke yetkililerinin görüşmelerinde Rus yetkililerin, Türkiye\'nin Rusya\'dan et ithalatı karşısında domates alabilecekleri yönünde görüş bildirdiğini de anlatan Çandır, “Et almak birinci koşul dediler. Biz et ithal ediyorsak bizim inançlarımıza uygun et ithal edilebilir, sakıncası yok, nasıl olsa başka yerden alıyoruz\" dedi.