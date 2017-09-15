(Görüntülü Haber) Atatürk'ün mirası Alpullu Şeker Fabrikası yeniden üretime geçti (1)

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Babaeski İlçesi\'ne bağlı Alpullu Beldesi\'nde Mustafa Kemal Atatürk\'ün 1926 yılında kurdurduğu fabrikalardan biri olan Alpullu Şeker Fabrikası, kapalı kaldığı 4 yılın ardından yeniden pancar alımına ve şeker üretimine başladı. Bina önünde toplananlarının söylediği \'İzmir Marşı\'yla başlayan üretimde 350 kişinin çalışacağı belirtilirken, 104 köyde 1175 çiftinden 130 bin ton şeker pancarı alınacak. Babaeski İlçesi\'ne bağlı Alpullu Beldesi\'nde Mustafa Kemal Atatürk\'ün 1926 yılında kurdurduğu fabrikalardan biri olan Alpullu Şeker Fabrikası, son 4 yıldır üretim kapasitesi düşük olduğu gerekçesiyle kapandı. 1990\'lı yıllarda yıllık 600 bin ton üretim yapılan tesisler, Trakyalı çiftçinin şeker pancarı üretimini bırakması nedeniyle 2014 yılından itibaren yapılan alımları işlenmek üzere diğer fabrikalara gönderdi. Üreticilerden alınan şeker pancarları, fabrikada üretim olmaması nedeniyle son 4 yıldır Susurluk ve Eskişehir\'e gönderildi. Alpullu Şeker Fabrikası, yeni alınan makinelerle birlikte 4 yıl aradan sonra yeniden alımlara başladı. Bunun için fabrika bahçesinde açılış programı düzenlendi. Fabrikada yeterli üretim olmadığı için 4 yıldır kapalı olduğunu ifade eden Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Kalenderoğlu, \"Fabrikamız yeterli pancar üretmediği için son 4 yıldır üretimde değildi. Bu nedenle 4 sene çalışmadığından topladığımız pancarları 1 sene Susurluk\'a, 3 sene de Eskişehir\'e göndermek zorunda kaldık. Çiftçilerimizin talepleri ve bölge milletvekillerimizin destekleriyle, değişen genel müdürümüzün bakış açısıyla çalışır hale getirmeye gayret ettik. 2016 yılında şeker şirketi olarak 80 milyon lira zarar ettik. Bunun 19 milyonu Alpullu Şeker Fabrikasına aitti. Genel Müdürümüz \'zarar etseniz bile çalışacaksınız\' dedi. Atatürk\'ün kurduğu fabrika hepimizin. Biz bu fabrikanın çalışmasını istiyoruz. Buraya bu fabrikayı çalıştırmak için geldik, herkese çok teşekkür ederim. Alpullu Türkiye\'de ilk şeker üreten fabrikadır. 11 ay gibi kısa bir sürede kurulmuş ve üretime geçmiştir. 1933 yılında 328 bin tonla dünya birinci olmuş bir fabrikadır\" dedi. \'FABRİKA ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA\' Açılış programına katılan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, şeker fabrikasının özelleştirme kapsamında olduğunu söyledi. Atatürk\'ün mirasının özelleştirilmemesi gerektiğini savunan Sındır, \"Hani bir İzmir Marşı var. Ne diyoruz, İzmir\'in dağlarında çiçekler açar, yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Aslında Mustafa Kemal\'in adını öyle mücevher taşlara yazmaya gerek yok. Bu fabrikadan daha iyi mücevher olamaz, adı buraya yazıldı. Son 4 yıldır alım yapılamıyor, maalesef üretim yapılmıyor, 2008 yılı Kasım\'ında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı\'na devredilmiş olan şekerin 25 fabrikasıyla birlikte 5 makine, 1 elektronik aygıt fabrikası, 1 tohum fabrikası ve şeker enstitüsü devroldu. Özelleşme Yüksek Kurulu\'nun 21 Kasım 2016 aldığı kararla Türk Şeker\'in özelleştirme işlemi 31 Aralık 2018 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor diye karar aldındı. Açıldığı için biz coşku içerisinde ama Özelleştirme İdaresi Başkanlığı\'nda demokrasi kılıcı gibi olan bu fabrika özelleştirilecek. Çok rica ediyorum, nişasta bazlı şeker gibi Amerika, Brezilya, Arjantin\'in GDO\'lı mısırını ithal ederek, yapılan üretimde şeker yerine kendi emeğimizin değerlendirilmesi çok daha doğrudur\" diye konuştu. \'YENİ YILA 10 MİLYON LİRALIK YATIRIM HAZIR\' Ak Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise 2018 yılında şeker fabrikasına 10 milyon liralık yatırım yapılacağını ifade ederek şunları söyledi: \"1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk\'ün talimatıyla kurulan fabrika, 11 ayda kurulmuştur. Hiç bir zaman hükümetler ve devletler üreticilerini yok etmek, üretimlerini sınırlamak gayesinde olamazlar. Ben pancar parasıyla okuyan bir kardeşinizim. Lise yıllarında herkes çay içerken, biz pancar toplardık. Oralardan gelen biri olarak fabrikanın yeniden çalışması için elimizden geleni yaptık. Türkiye\'de şekerin üretimi açısından bir yol belirlenecektir. Bu ve diğer şeker fabrikaları 2000 yılında özelleştirme kapsamına alınmıştı. Allah\'a şükür satılmamış, burada ortak bir bilinçle nasıl hayata geçirebiliriz ve devamlılığını sağlarız kısmında olmalıyız. Bu fabrikanın 91 yıl sonra yeniden üretime açılıyor olmasıdır. Alpullu şeker fabrikası için 2018 yılında 10 milyon 600 bin liralık yatırım bütçesi ayrıldı.\" Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi de Kırklareli\'nde içinde olduğu bölgedeki 104 köyde 1175 çiftçinin 130 bin ton şeker pancarı ürettiğini kaydederek, \"Bundan 12 ton şeker, 30 bin ton posa ve 6 bin ton da melas üretecek. Bunun rakamsal değeri 100 milyon liradır\" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından programa katılan milletvekilleri ve Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, kurdele keserek üretimi başlattı. Yapılan duaların ardından bir de kurban kesildi. Üretime başlayan fabrikada traktörlerle gelen şeker pancarları yapılan kontrollerin ardından fabrikada işlenmeye başladı. ALPULLU\'DA BİR NESİL FABRİKADA BÜYÜDÜ Alpullu Şeker Fabrika\'nın yeniden üretime geçmesi, nüfusu yaklaşık 2 bin olan beldede büyük sevinçle karşılandı. Bir çoğu fabrikadan emekli olan işçiler, çocuklarını fabrikadan kazandıkları büyüttüklerini anlatarak, üretimin belde ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Şeker Fabrikasından emekli olduğunu söyleyen 66 yaşındaki Cemalettin Kır, fabrikanın üretime başlamasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, \"Ekonomik olarak bu bölgeye çok faydası oldu. Kapandığı zaman büyük boşluk oldu, şimdi yeniden açıldı. Çalışırken, herkese faydası vardı. Tüm çocuklarını buradan okutan büyütenler var. Atatürk\'ün kurduğu fabrikada üç kuşak çalışanlar var. Yeniden üretime başlaması bizi çok sevindirdi. Ancak özelleştirilmesini de istemiyoruz. Buranın çiftçileri gerekirse kendi işletir ama devlette kalması gerekiyor\" dedi. Fabrikadan 2009 yılında emekli olan 65 yaşındaki Mehmet Emin Düzdağ da özelleştirmeye karşı olduklarını belirterek, \"2009 yılında emekli oldum, yeniden açıldığını görünce hemen geldim. Kapalı olduğu zaman çok zahmet çekti. Bizim çocuklarımız işsiz, onlara iş lazım. Emekli olduğum halde geldim. Ben bu fabrikadan kazandığımla 4 çocuk yetiştirdim. Velinimetimiz, fabrikadan babam emekli, ben emeliyim, çocuklarım burada çalışsın istiyoruz\" dedi. Fabrikanın eski çalışanlarından 83 yaşındaki Leman Bozkurt ise fabrikanın yeniden faaliyete geçmesinin çok önemli olduğunu söylerek, \"Ben bu fabrikada çalıştım, kapandığında çok üzülmüştüm. Şimdi açılacağını duyunca hemen geldik. Gençler kahvelerden kurtulsun. Benim eşim ve bir çok akrabam çalıştı. Devletimiz kapattı, açıldığına sevindim. 1926 yılında kuruldu, babam burada çalıştı o zamanın parasıyla 27 kuruş maaş aldı. Atatürk buraya gelip ne kadar işsiz varsa burada çalışması için ikna etmiş. Ben 83 yaşındayım, o kadar seviyorum ki mayamız buradan yapılmış, bu yaşta gel çalış desinler hemen giderim\" diye konuştu. AİLECE FABRİKADA ÇALIŞMIŞLAR Emekli olmasına rağmen, yeniden üretime geçen fabrikada çalışmak için geldiğini söyleyen 61 yaşındaki Hasan Basri, \"Ben 35 sene çalıştım, dedelerimiz, babalarımız burada çalıştı. Evlatlarımıza bir kapı açılsın diye sırf gönüllü olarak eleman yetiştirmek için fabrikaya geldim. Atatürk\'ün burası mirası, 24 saat kesme şeker üretiyorduk. Zamanla kapatıldı, yok oldu. Çiftçilerin desteğiyle yeniden açıldığı için çok mutluyuz. Bu sene 120 bin ton pancar işlenecekse seneye 200 bin ton kapasite olacak. 92 senelik fabrika, tadilatlar gerekiyor ama makineleri sağlam. Özelleştirilmesini de istemiyoruz. Trakya\'da tek fabrikamız çifti de kalsın istiyoruz\" dedi.