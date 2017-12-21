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(Görüntülü Haber) Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin 87’nci yıl dönümü kutlandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin 87’inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı

21 Aralık 2017 19:10

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyet\'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin 87’inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Edirne\'ye gelişininin 87\'inci yıl dönümü kutlamaları, 25 Kasım Stadı önünde oluşturulan kortejin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde belediye bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı\'na yürümesi ile başladı. Edirne Valisi Günay Özdemir, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün\'ün anıta çelen sunmasının ardından kalabalık tekrar kortej oluşturup belediye binasına yürüdü. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 1930 yılında Cumhurbaşkanı olarak geldiği Edirne ziyaretinde kaldığı Edirne Belediyesi\'ndeki Atatürk Odası\'nı ziyaret etti. Daha sonra vatandaşların ziyaretine açılan odada, Atatürk\'ün sandalye üzerindeki oturan heykeliyle hatıra fotoğrafları çektirildi. ATATÜRK’E KALBİNİ BAĞIŞLAMAK İSTEDİ Atatürk Odası minik ziyaretçilerini ağırladı. Minik öğrencilerin bazılarınınAta’nın orijinal ölçülerine göre yaptırılan heykeline sarıldığı görüldü. Bazı öğrenciler ise Atatürk’e kalbini bağışlamak istediğini söyledi. Öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla Anı Defteri’ne Atatürk’e olan hislerini kaleme aldı. Minik öğrencilerin., \'Atatürk’ü çok seviyorum\', \'Atatürk’ü çok özledim\', \'Atatürk’e kalbimi bağışlıyorum\', \'Atatürk niye gelmiyor\', \'Atatürk’e sevgimi bağışlıyorum\' sözleri duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Kutlama programı Halk Eğitim Merkezi\'nde lise öğrencilerin düzenlediği etkinliklerle devam edildi. Öğrenciler müzik eşliğinde Atatürk\'ün Edirne\'ye gelişini anlattığı müzikal gösteride, izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

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