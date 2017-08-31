(Görüntülü Haber) Atatürk sevgisini eşinin hastane odasına taşıdı

Ali Can ZERAY / EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de evini ve bahçesini Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğraflarıyla süsleyen ve tüm bayramalara katılan 80 yaşındaki Mukaddes Çırak, 80 yaşındaki eşi Ali Çırak\'ın rahatsazlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastane odasını Atatürk ve Türk bayraklarıyla süsledi.



Edirne\'de yaşayan Ali Çırak, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde tedavi gören Atatürk sevdalısı Ali ve Mukaddes Çırak, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenlerine katılamadı. Edirne\'de düzenlenen milli bayramların hemen hepsinde elinde Atatürk fotoğrafları ve Türk Bayrağı ile protokolün en önünde katılarak kutlamaların sembolü haline gelen Mukaddes Çırak, bu yıl rahatsızlanan eşine hastanede refakat ettiğ için 30 Ağustos Zafer Bayramı\'na katılamadı.



\'ODAYI BU HALE GETİRİNCE EŞİMİN MORALİ DÜZELDİ\'



Eşinin hastane odasını Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süsleyen Mukaddes Çırak şunları söyledi:



\"Eşim de benim gibi Atatürk sevdalısı. Benim evim de Atatürk ve Türk bayraklarıyla süslü. Atatürk\'ü çok seviyorum. Eşim de benim ile törenlere katılamadığından çok üzüldü. Ben de hastane odasını Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süsledim. Doktorlar ve çok sayıda hemşire odada bizimle fotoğraf çekildi. Eşim bronşit hastalığından dolayı makineye bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Odayı bu hale getirince eşimin morali düzeldi, şimdi daha iyi.\"