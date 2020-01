(Görüntülü Haber) Atatürk ıslanmasın diye büstüne şemsiye tutan öğrenciler ödüllendirildi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Tayakadın Köyü\'nde Şehit Cem Havale İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstünü yağmurda ıslanmasın diye şemsiye tutan öğrenciler Damla İnce, Dilay Büyükpiliç ve Masal Su Cam ile sınıf arkadaşlarına, Antalya\'nın Kemer İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, tablet bilgisayar hediye etti. Gül, \"Türkiye\'de hakikaten hafızalardan silinmeyecek bir havayı yaşadık. Bir fotoğraf gördük. Biz gerçekten duygulandık\" dedi. Edirne\'nin Tayakadın Köyü\'nde bulunan Şehit Cem Havale İlkokulu 1\'inci sınıf öğrencileri; 7 yaşındaki Damla İnce, aynı yaştaki Dilay Büyükpiliç ile ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Masal Su Cam, yağmur yağışı sırasında çıktıkları teneffüs sırasında okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün ıslandığını görünce, şemsiye tutarak yağmurdan korumaya çalıştı. Öğrencilerin büste şemsiye tutması bir veli tarafından fotoğraflanarak sosyal medya hesabından paylaşıldı. Öğrencilerin bu davranışının basında yer alması üzerine duygulanan Antalya\'nın Kemer İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Gül, onları ödüllendirmek istedi. Bugün Antalya\'dan Edirne\'ye gelen Başkan Gül, Tayakadın Köyü Cem Havale İlkokulu\'na giderek, Damla İnce, Dilay Büyükpiliç ve Masal Su Cam ile 13 sınıf arkadaşına tablet bilgisayar götürdü. Tablet bilgisayarların dağıtımına Başkan Gül ile birlikte Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü Mustafa Taşkesen, Okul Müdürü Necmettin Kıyıcı, Köy Muhtarı Fevzi Ekmısır ile öğrenciler katıldı. Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokul Müdürü Necmettin Kırcı, anlamlı bir tören için toplandıklarını belirterek, \"Geçen hafta 1 ve 2\'nci sınıf öğrencilerimizin yağmur sırasında Atatürk\'e, Atatürk heykeline karşı gösterdikleri güzel sevgi dolu, saygı dolu duygularını ifade eden bir fotoğraf paylaşımını Sayın Kemer Belediye Başkanımız basından görmüş ve çocuklarımızı ödüllendirmek için Antalya\'dan buraya kadar gelmiş. Çocuklarımızın saf, temiz duyguları ile yapmış oldukları bu hareket, ülkemizdeki tüm halkımızı, hepimizi, Atatürk sevenleri duygulandırdı, onurlandırdı. Çocuklarımıza buradan bu temiz ve saf duygularla yapmış oldukları hareket için kutluyorum. Sayın Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül\'e çok teşekkür ediyorum, çocukları ödüllendirmeye geldikleri için\" dedi. GÜL: ATA\'MIZA YAĞMUR YAĞARKEN ŞEMSİYE TUTMALARI BİZİ DUYGULANDIRDI Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ise, \"Türkiye\'de hakikaten hafızalardan silinmeyecek bir havayı yaşadık. Bir fotoğraf gördük. Biz gerçekten duygulandık, 3 arkadaşımızın kendi yürekleri ve o saflıkları, yüreklerinin temizlikleri ile çıkıp burada Ata\'mıza yağmur yağarken şemsiye tutmaları bizi duygulandırdı. Bizim bir tane ortak değerimiz var, o da Ata\'mız. Biz Kemer Belediyesi ve Kemer halkı olarak her zaman Ata\'mızın kurmuş olduğu güzel Cumhuriyete sahip çıkabilmek için, bütün gücümüzle mücadele veriyoruz. Ben bu 3 cıvıl cıvıl gencimize hediyelerini vereceğim ama onların tüm sınıflarına da hediye vereceğiz. Atatürk seven çocuklar yetiştirdiğiniz için öğretmenlere tekrar teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Gül, Atatürk büstüne ıslanmasın diye şemsiye tutan, Damla İnce, Dilay Büyükpiliç ve Masal Su Cam ile 13 sınıf arkadaşına tablet bilgisayar hediye etti. Köy Muhtarı Fevzi Ekmısır da çocuklara okuma seti hediye etti. ATATÜRK \'ÜN SARI SAÇLARI ISLANIYOR DİYE AĞLAMIŞ Törende duygulanıp ağlayan Dilay Büyükpiliç\'in annesi ev hanımı Meral Büyükpiliç, kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Meral Büyükpiliç, \"O gün kızımın duyguları çok yoğundu. Atatürk ıslandı diye eve geldiğinde ağladı çocuk aklıyla. Ama çok güzel bir şey yaptılar. O gün iki teneffüs şemsiye tutmuşlar. Ben öğlende Dilay\'ı almaya geldiğimde öğrendim, gurur duydum. O da yaptığından memnun. Atatürk\'ün altın sarısı saçları ıslanmasın diye ağladı. Kolladım \'Anne koruduk anne\' dedi.Tüm evlatlarımız böyle olsun. Devletine, milletine, Atatürk\'üne sahip çıksınlar. Yani 7 yaşında olmasına rağmen çok gurur duydum onunla\" dedi.