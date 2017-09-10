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(Görüntülü Haber) Atatürk heykelinin düşen kılıcının yerine yenisi konuldu

Tufan DALGIÇ/ERDEK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'İN Erdek İlçesi'nde, Atatürk heykelinin elinde bulunan ve bir süre önce rüzgar nedeniyle düşerek zarar gören kılıcın yerine yenisi yapılıp konuldu

10 Eylül 2017 19:26

Tufan DALGIÇ/ERDEK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'İN Erdek İlçesi\'nde, Atatürk heykelinin elinde bulunan ve bir süre önce rüzgar nedeniyle düşerek zarar gören kılıcın yerine yenisi yapılıp konuldu. Heykeldeki bazı deformasyonlar ise heykeltıraş Hakan Şengönül tarafından giderilecek. Erdek\'e bağlı, genellikle Selanik\'ten gelen göçmenlerin yaşadığı Çakıl Mahallesi\'ne, 1992 yılında Samsun\'daki Atatürk heykeli örnek alınarak benzeri yapıldı. Bu heykelde bulunan Atatürk\'ün elindeki kılıç iki yıl önce aşırı rüzgar nedeniyle düşerek zarar gördü. Çakıl Mahallesi sakinlerinin girişimleri sonucu, Recep Gencer Vakfı\'nın sponsorluğu, Erdek Belediyesi\'nin katkısı ile heykeltıraş Hakan Şengönül tarafından Atatürk heykelindeki düşen kılıcın yerine galvanizden yenisi yapılıp konuldu. Bu çalışmanın sadece kılıç ile kalmayacağını söyleyen heykeltıraş Şengönül, \"Cam elyaftan yapılan heykel geçen süre içerisinde güneş, kar ve yağmur nedeniyle az da olsa deformasyona uğramış. Kılıcı yapıp taktık. Deformasyonları da bir hafta içersinde gidereceğiz. Böylece Atatürk heykelinde hiçbir sorun kalmayacak\" dedi. Çakıl Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Geçici, \"Biz, Selanik göçmenleriyiz. Hemşerimiz olan Atatürk\'ün heykelindeki bu sıkıntılar bizi rahatsız ediyordu. Girişimlerimiz sonrası bunları gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz\" diye konuştu.

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