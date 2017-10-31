T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Atatürk hayranı Alman kaptanın ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki yat limanında Alman vatandaşı 69 yaşındaki Klaus Ottes'in denizde cesedinin bulunmasının ardından güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı

31 Ekim 2017 20:20

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki yat limanında Alman vatandaşı 69 yaşındaki Klaus Ottes\'in denizde cesedinin bulunmasının ardından güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Alkollü olduğu sanılan Ottes\'in, dengesini kaybederek denize düştüğü görüldü. Marmaris Yat Limanı\'nda dün sabah denizde Ottes\'in cesedini gören tekneciler, sahil güvenlik ekibini aradı. Botla yat limanına gelen ekipler, Ottes\'in cesedini denizden çıkardı. Ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ve polis, olayla ilgili araştırma başlattı. Bölgeyi gören güvenlik kamerası görüntüleri bulundu. Görüntülerde alkollü olduğu sanılan Ottes\'in marinadaki teknesine giderken yürümekte zorlandığı ve ayağı takılarak yere düştüğü görüldü. Bir süre yerde kalan, sonra ayağa kalkarak yürümeye çalışan Ottes\'in yeniden dengesini kaybederek denize düştüğü gözlendi. Yapılan otopside Ottes\'in alkollü olduğu ve denizde boğularak öldüğünün tespit edildiği belirtildi. Kaptanın cenazesinin alınması için akrabalarına haber verildiği bildirildi. ATATÜRK VE MARMARİS HAYRANI Alman denizci Ottes\'in, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladığı görüldü. Marmaris\'te bulunan Atatürk heykellerinin fotoğraflarını çekerek, Instagram ve Facebook\'taki hesaplarından paylaşan Ottes\'in, Mustafa Kemal Atatürk hayranı olduğu ifade edildi. Alman denizci Ottes\'in ölüm haberini alan Türk dostları, sosyal medya üzerinden kaptan için başsağlığı mesajı paylaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHA MUĞLA MarmarisAlmanKlaus OttesAlkollüOttesMarmaris Yat LimanıBotlaCesetMuğla Adli Tıp KurumuSahil Güvenlik Marmaris Grup KomutanlığıBölgeyiGörüntülerdeBirYapılanKaptanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24