(Görüntülü Haber) Atatürk hayranı Alman kaptan, denizde ölü bulundu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'te yat limanında, Alman uyruklu 69 yaşındaki Klaus Ottes\'in cansız bedeni bulundu. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Atatürk ve Marmaris hayranı Ottes\'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Marmaris\'teki yat limanında, bugün sabah saatlerinde, denizde ceset gören tekneciler, Sahil Güvenlik ekibini aradı. Botla yat limanına gelen ekipler, cenazeyi denizden çıkardı. Marmaris Devlet Hastanesi\'nin morguna ardından da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na götürülen cansız bedenin, Alman uyruklu kaptan Ottes olduğu tespit edildi. Ottes\'in vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadığı belirtildi. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ve polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Alman denizcinin uzun yıllardır bir marinada demirli teknesinde yaşadığı ve ilçede düzenlenen yat yarışlarında basın teknesinin kaptanlığını yaptığı öğrenildi. Kaptanın, önceki gün düzenlenen yelken yarışlarının açılış kokteyline katıldığı öğrenildi. ATATÜRK VE MARMARİS HAYRANI Alman denizci Ottes\'in, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladığı görüldü. Marmaris\'te bulunan Atatürk heykellerinin fotoğraflarını çekerek, İnstagram ve Facebook\'taki hesaplarından paylaşan kaptanın, Mustafa Kemal Atatürk hayranı olduğu öğrenildi. Alman denizci Ottes\'in ölüm haberini alan Türk dostları, sosyal medya üzerinden kaptan için başsağlığı mesajı paylaştı.