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(Görüntülü Haber) Atatürk, Gaziantep’te anıldı

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/ GAZİNATEP, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79'uncu yılında Gaziantep'te düzenlenen törenle anıldı

10 Kasım 2017 14:34

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/ GAZİNATEP, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79\'uncu yılında Gaziantep\'te düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndaki tören; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından saat 09.05\'te sirenler çalarken, hayat durdu. Trafikte hareket halinde olan sürücüler, araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Tören alanı yakınındaki araçlar ise çaldıkları klaksonlarla Atatürk\'e saygılarını iletti.
 

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