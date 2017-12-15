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(Görüntülü Haber) Atatürk büstlerine tabancayla saldırı anları güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 2 ayrı ortaokulun bahçesinde bulunan Atatürk büstlerine tabancayla ateş eden Ali B

15 Aralık 2017 13:42

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, 2 ayrı ortaokulun bahçesinde bulunan Atatürk büstlerine tabancayla ateş eden Ali B.\'nin saldırı anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Ali B., mahkemece tutuklandı. Olay, merkez Seyhan ilçesinde bulunan Cumhuriyet ve Kanuni ortaokullarında meydana geldi. Okulların bahçelerine, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde art arda giren Ali B., ruhsatsız tabancasıyla Atatürk büstlerine ateş etti. Silah seslerini duyanlar, durumu polise haber verdi. Okulların karşılıklı olduğu caddeye gelen polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Okullardan birinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Atatürk büstlerine tabancayla ateş eden şüphelinin \'adam yaralama\' suçundan yattığı cezaevinden 2 ay önce çıkan Ali B. olduğunu tespit etti. Büstlerin her birine 3\'er el ateş ettiği belirlenen Ali B., kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde, \"O an uyuşturucu kullanmıştım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Rastgele ateş açtım\" diyen Ali B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan ortaokulun güvenlik kamerası kayıtlarında ise Ali B.\'nin, Atatürk büstlerine tabancayla ateş açtığı görülüyor.

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