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(Görüntülü Haber) Ataşehir'de trafik kazasında ölen nişanlı çift son yolculuğuna uğurlandı

Hayati KILIÇ / İstanbul DHA Ataşehir'de önce seyir halindeki minibüse, ardından da park halindeki vince çarpan cipin içerisinde sıkışarak feci şekilde can veren cipin sürücüsü Galip Yaprakçı ve yanındaki nişanlısı Şehnaz Asmacı son yolculuğuna u

20 Ağustos 2017 17:35

Hayati KILIÇ / İstanbul DHA Ataşehir\'de önce seyir halindeki minibüse, ardından da park halindeki vince çarpan cipin içerisinde sıkışarak feci şekilde can veren cipin sürücüsü Galip Yaprakçı ve yanındaki nişanlısı Şehnaz Asmacı son yolculuğuna uğurlandı. Kafe işletmecisi olan Galip Yaprakçı ile nişanlısı Şehnaz Asmacı için Ataşehir\'deki Aksekili Mehmet Uslu Cami\'inde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına nişanlı çiftin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Yakınları, Şehnaz Asmacı\'nın duvak ile sarılı tabutu ile nişanlısı Galip Yaprakçı\'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeler Ihlamurkuyu Mezalığı\'nda toprağa verildi.

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