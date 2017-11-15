(Görüntülü Haber) Ataşehir'de maskeli 8 hırsızın soygunu kamerada

\"FUTBOL TAKIMI GİBİ GELİP DÜKKANIMIZI SOYDULAR\" * Kepenklerini kırarak girdikleri işyerinden 20 dakikada yaklaşık 100 bin TL değerinde kuru gıda çaldılar Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Ataşehir\'de, yüzleri maskeli 8 hırsız, kepenklerini kırarak girdikleri işyerinden 20 dakikada yaklaşık 100 bin TL değerinde kuru gıdayı minibüse yükleyerek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Maskeli ve şapkalı 8 kişi, minibüsle toptan gıda satışı yapan iş yerine gelip levyeyle kepenkleri açtı. İçeri giren hırsızlar minibüse kuru gıda kolilerini yüklemeye başladı. 20 dakikada yaklaşık 100 bin liralık kuru gıda malzemezi çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek uzaklaştı. OLAY ANI KAMERADA Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüsten inen maskeli şapkalı kişiler iş yerinin kepenklerini levyeyle açıyor. Bir kişinin bu sırada güvenlik kamerasının yönünü değiştirmeye çalışıyor. İçeri giren hırsızlar dakikalar içinde minibüse kolileri yükleyip uzaklaşıyor. \"FUTBOL TAKIMI GİBİ GELİP DÜKKANIMIZI SOYDULAR\" İş yeri yöneticilerinden Murat Bıyık, \"Bizim toptan gıda işyerimizi, talan ettiler. Futbol takımı gibi geldiler, 20 dakika içerisinde dükkanımızı soydular. Bize 100 bin liraya yakın zarar verip, gittiler. Görgü tanıkları var. Saat 06.00 -06.15 gibi yan taraftaki komşular, hırsızları görmüşler. Görmüş olduğunuz gibi raflarımız boş. Fiyatı yüksek olan ürünleri tercih ettiler. Biz bir şekilde bunların yerlerine temin edeceğiz. Borç harç mallarımızı tekrar geri alacağız. Çalışan personelimize bu ay maaş veremeyeceğiz. Polisimize güveniyoruz, olayı çözecektir\" dedi. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri 8 hırsızın peşindi.