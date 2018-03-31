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(Görüntülü Haber) Ataşehir'de fabrika yangını (3)

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR'DE inşaat malzemeleri üreten demir-çelik fabrikasında yangın çıktı

31 Mart 2018 16:08

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR\'DE inşaat malzemeleri üreten demir-çelik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında bir kişi dumandan etkilendi. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü Yangın saat 12.00 sıralarında Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki inşaat malzemeleri üreten demir-çelik fabrikasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kayışdağı, Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli, Bakkalköy itfaiye grupları sevkedildi. Dumanları kilometrelerce uzaktan görülen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hasatneye kaldrıldı. Vatandaşlar da yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine ayran dağıttı. Maddi hasarın meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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